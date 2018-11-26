Паулу Фонсека: "Пока "Шахтер" находится в моих руках, игры только от обороны вы не увидите"

Во вторник "Шахтер" в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов на выезде сыграет с "Хоффенхаймом". Матч очень важен для "горняков": в случае победы или даже ничьей они сохраняют шансы на выход в плей-офф турнира. Начало поединка – в 22:00, на нашем сайте пройдет текстовый онлайн встречи.

Накануне прошла пресс-конференция главного тренера "Шахтера" Паулу Фонсеки. На нее он пришел в компании полузащитника Майкона.



Первым делом Паулу Фонсека ответил на вопрос "Сегодня" об отсутствии в заявке на игру Ярослава Ракицкого: "Он на вчерашней тренировке почувствовал боль в колене, и был вынужден покинуть занятие. Поэтому он сейчас и не с командой".

Второй наш вопрос наставнику "горняков": "В первом туре группового этапа команды выдали яркий и результативный матч. Насколько с тех пор изменилось соотношение сил?".

"За эти два месяца, что прошли со времени первой игры, ничего принципиально не изменилось. Завтра снова будет обоюдоострая, интересная для зрителей игра. Для нас главное – оставаться самими собой", – заявил Фонсека.

Немецкие журналисты спросили Фонсеку о том, насколько может повлиять политическая ситуация в Украине на моральное состояние игроков "Шахтера". Ответ был таким: "Конечно, сегодня вся страна проснулась с такими невеселыми новостями. Но нас это пока никак не коснулось. Поэтому команда полностью сконцентрирована на завтрашней игре, и не рассматривает пока другие вопросы".

Отвечая на один из вопросов, Фонсека закончил фразой: "Пока "Шахтер" находится в моих руках, игры только от обороны в его исполнении вы не увидите"



Также мы задали вопрос Майкону. "Ты будешь хорошо сегодня спать?". Ответ полузащитника" "Да, перед такими важными играми заснуть очень непросто. Волнение присутствует. Но в то же время присутствует и уверенность в том, что у нас все получится".

Напоследок Фонсеку в шутку спросили: "Паулу, а Майкон вообще-то завтра будет играть?". "Это будет зависеть от того, насколько хорошо высплюсь сегодня я", – ответил Фонсека шуткой на шутку, широко улыбаясь.

После пресс-конференции состоялась открытая тренировка футболистов "Шахтера". Все 15 минут тренировки, открытые для СМИ, "горняки" провели на дальнем от ложи прессы краю поля, играя в квадраты. При этом, вели себя намного оживленнее, чем в аэропорту и самолете. Веселее всего было в квадрате, где компанию полевым игрокам (Степаненко, Коваленко, Матвиенко, Бутко) составили вратари Пятов и Шевченко. В одном из эпизодов Андрей, будучи "собачкой" поскользнулся на мокрой траве (тренировка проходила под моросящим дождем) и плюхнулся на пятую точку, чем вызвал дружный смех партнеров.

Ранее Сергей Морозов прокомментировал предстоящий поединок 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Хоффенхайм" – "Шахтер". "Шахтеру" стратегически выгоднее будет играть в Лиге Европы", – считает эксперт.