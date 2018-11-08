Паулу Фонсека: "Посмотрим, сможем ли мы в боксе быть лучше, чем в футболе"

В четвертом туре Лиги чемпионов "Шахтер" на выезде проиграл "Манчестер Сити" со счетом 0:6. Хет-триком в составе победителей отметился бразилец Жезус, а арбитр матча Виктор Кашшаи в одном из эпизодов ошибочно назначил пенальти в ворота "горняков". Результат и игру прокомментировал наставник "горняков" Паулу Фонсека.

– Что вы подумали в моменте с падением Стерлинга и первым пенальти?

– Тяжело обсуждать это после такого результата, но, конечно, пенальти смешной. Думаю, все видели… Я ни в коем случае не говорю, что из-за этого мы проиграли. Однако, безусловно, для всех этот пенальти был нелепым, смехотворным.

– Что вы сказали рефери по окончании первого тайма?

– То же, что и здесь: это смешно. Только, пожалуйста, это не оправдание после матча. Ничего относительно результата. Я лишь комментирую ситуацию с пенальти.

– Такой счет – настоящий нокаут для вас и для "Шахтера"?

– На самом деле здесь даже не нужно много говорить и устраивать драм. Просто "Сити" – команда совершенно другого уровня. Они полностью заслужили эту победу, с таким счетом. Мы же не были ни далеки, ни близки к тому, чтобы быть самими собой.

– Паулу, как и в уик-энд, "Манчестер Сити" забил шесть мячей. Насколько они хороши и как далеко могут пройти в турнире?

– Думаю, очень далеко. Это машина. Столько забить нелегко. "Сити" – изумительная команда. И я считаю, что они могут выиграть Лигу чемпионов.

– Что нужно украинским командам, чтобы на равных соревноваться в Европе?

– Инвестиции, лучшие футболисты. Обратите внимание на то, сколько вкладывают европейские клубы, и сравните с Украиной. Мы просто не можем этого делать, здесь совершенно иной уровень.

– Как теперь вы оцениваете ситуацию в группе и шансы на продолжение борьбы в еврокубках?

– У нас еще есть все шансы на второе место. Понятно, придется очень сложно, но математически возможно. Остается выиграть два матча, понимая при этом, что будет тяжело. Посмотрим, сможем ли мы в боксе быть лучше, чем в футболе.

– Что случилось с Марлосом? Почему его не оказалось даже среди запасных?

– Да, действительно, он прилетел с нами и был абсолютно готов, но вчера на тренировке пожаловался на боль. Мы рассчитывали на него по крайней мере на скамейке, но из-за этого не смогли включить в заявку.