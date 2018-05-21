Паулу Фонсека рассказал, в чем "Динамо" сильнее "Шахтера"

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека в эфире программы "Великий футбол" на канале "Футбол 1" рассказал о прошедшем сезоне и поделился планами на будущее. Напомним, что на днях "Шахтер" заключил новое соглашение с Фонсекой. Португальский тренер "горняков" будет работать с командой на протяжении следующих двух лет.

О матче с "Динамо"

- Понятно, когда ты не выигрываешь, то всегда расстраиваешься. Но нужно понимать, что эта игра ничего не решала, мы уже чемпионы. Мы всегда хотим побеждать, но провели некоторую ротацию в команде. Игра была сбалансированной, победить мог любой. Понимаю контекст, ведь игры с "Динамо" эмоциональны, где каждый хочет победить. "Шахтер" провел хороший матч. Мы уважаем соперника.

Фреда и Тайсона вызвали в сборную. Игры с "Динамо" всегда агрессивны, есть риск травмы. Мы не хотели, чтобы ребята вдруг не поехали на чемпионат мира и приняли решение не рисковать, а защитить игроков. Супер, когда твои футболисты играют на чемпионате мира. У нас была возможность экспериментировать. Кроме того, мы дали шанс футболистам, которые играли меньше. Исмаили травмировался в течение игры. Повреждение легкое, ничего долгосрочного, но матч продолжить он не мог.

Я злюсь, когда мы не выигрываем. Игра получилась не такая тактическая, как это было в предыдущих матчах с "Динамо". Мы увидели открытый футбол, поэтому было больше голевых моментов. Почему? Потому что эта игра ничего не значила с турнирной точки зрения. Первый тайм мы начали хорошо, были опасней, чем "Динамо". Опасность киевлян была лишь со стандартных положений. Во втором тайме "Динамо" было более решительно. Возможно, что мы немного расслабились. Но наша команда здорово среагировала на пропущенный мяч, мы продолжали создавать моменты.

Мы практически не пропускали со стандартов, но это сильная сторона "Динамо". У нас же не было футболистов, которые сильны в этом компоненте, например, Феррейра.

Статистически доказано, что "Динамо" сильнее при стандартах.

Понимаю чувства тех, кто проигрывает. Но это чемпионат не только между "Динамо" и "Шахтером". Эти игры не значат чего-то большего, чем матчи с другими командами. Но я понимаю, что эти игры важны для болельщиков. А сюда я мог уже прийти с золотой медалью, но ФФУ пока приняла решение их не вручать. В этом сезоне мы выигрывали ключевые матчи против "Динамо". Можно проиграть какие-то битвы, но в конце нужно выиграть войну. И мы ее выиграли, это точно.

О ротации состава

- Давайте разделим чемпионат на две части – до и после декабря. В первой части команда была сфокусирована на Лиге чемпионов. Мы оставались на первом месте, но я чувствовал, что в Лиге чемпионов был другой уровень. Мы стараемся подготовится к матчам Лиги чемпионов, смотря на игры чемпионата. Я не делал ротации, потому что думал, что это может понизить результаты. Ротация должна существовать, когда есть очень большое количество игр. А во второй части сезона был только чемпионат. И если команда хорошо играет, нет необходимости проводить ротацию. Как, например, сменить Факундо или Марлоса? Додо еще очень молод, а бразильцам нужно время на адаптацию, ему еще нужно привыкнуть к европейскому футболу. Матвиенко я доверяю, но посмотрите, какой сезон провел Исмаили. Я здесь для того, чтобы выигрывать, а не делать подарки футболистам. Если чувствую, что все идет хорошо, не буду ничего менять.

О скандале в матче с "Динамо"

- Эти игры агрессивные, эмоциональные, но ребята уважают друг друга. Я был далеко от эпизода с Немом. Там фол, но он поскользнулся. Наполнение поля болельщиками, агрессия к Ракицкому – такого быть не должно. Футбол – это праздник, а не война. В других странах клуб бы оштрафовали. Но нужно понимать, что эту ситуацию устроили болельщики, а не клуб.

О новом контракте с "Шахтером"

- Когда проходят переговоры, все надо изучить и обдумать. Конец сезона был важен, поэтому мы сконцентрировались на нем. Моя первая мысль – остаться в "Шахтере", хоть были и другие предложения. Но я мотивирован продолжить работу, которую начал два года назад. Поэтому финальное решение было простым. Интерес "Вест Хэма" – правда. Но я всегда говорил гендиректору "Шахтера", что если уйду, то только в великий клуб. Не променяю "Шахтер" на маленький клуб.

Для меня очень важно оставаться желанным. Здесь я чувствую себя как дома с первого дня. Сложно оставить свой дом, где тебя так любят. Деньги – не самое главное. Иначе бы сейчас был в Китае, Эмиратах или России. Финансовые вопросы не повлияют на мое решение. Мои амбиции – продолжать выигрывать. "Шахтер" дает мне эту возможность. Играть в Лиге чемпионов – цель любого тренера и огромная мотивация. Выиграть еврокубок – это очень сложно, только посмотрите на команды, которые выступают в финалах. Но нужно верить в то, что ты делаешь. В этом году мы провели фантастическую кампанию в Лиге чемпионов и передали отличную картинку.

Об игре "Шахтера" в сезоне

- Соглашусь с президентом, что мы переживаем хороший момент. "Шахтер" продемонстрировал фантастический футбол в Лиге чемпионов и во второй части чемпионата. Все переживали, что у нас не будет возможности побороться в такой группе Лиги чемпионов, даже остаться в Лиге Европы, но мы вышли их этой группы. К сожалению, "Рома" выиграла в 1/8 финала, но нам не хватило удачи.

О ситуации с "Вересом"

- Ситуация с "Вересом" – сюрприз для меня. Я был шокирован, так как думал, что в футболе такого не бывает. С какими мыслями можно отказаться выйти на поле? А якобы отравленные игроки потом вышли играть на следующий день. Для меня это непостижимо. Чемпионами становятся на поле. "Шахтер" следует по этому пути и не будет играть в такие игры, пока я в команде. Нужно выигрывать на поле. Футбол должен быть красивым и без таких ситуаций. Это очень странно и грустно.

О Срне и трансферных планах "Шахтера"

- Так как у Дарио кончается контракт, думаю, что он еще не принял определенного решения, будет ли играть или займется другими функциями. Вроде бы его даже в "Шахтере" пригласили на другую должность. Но я думаю, что он хочет дальше играть. Может даже в другом чемпионате. Это самый большой профессионал, который только мне встречался. Капитан всегда с нами, хоть и не может с нами тренироваться. Это настоящий пример профессионализма.

Мы практически подписали Кайоде. Меня информировали, что клуб примет это решение. Переговоры сейчас на финальной стадии. Некоторые игроки могут покинуть "Шахтер". Феррейра, скорее всего, уйдет. Кто-то может уйти из-за нехватки игрового времени. Не хотел бы называть имена сейчас, но угадать кто это будет, несложно. Есть ситуация с Фредом. Это очень востребованный игрок, который может уйти. Мы также подписали Майкона из Бразилии. Пока рассчитываем на этих ребят. "Шахтер" является хорошим примером своей трансферной политики. У нас получает продавать игроков, если будет хороший результат в еврокубках. Мы работаем над тем, чтобы "Шахтер" продолжал оставаться сильным.