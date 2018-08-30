Паулу Фонсека: "С первой корзины хотел бы встретиться с "Реалом" или "Ювентусом"

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека рассказал о предпочтениях в жеребьевке Лиги чемпионов. "Горняки" сегодня узнают соперников про групповому этапу Лиги чемпионов. Опрос: выберите соперника "Шахтеру" в Лиге чемпионов.

- У меня нет никаких предпочтений. Во всех корзинах есть сильные команды, сейчас гадать нет смысла, ждем тренировки. Знаю только то, что у нас точно будет тяжелая группа.



- Например, в Италии есть такая традиция, что после матча тренеры собираются за бокалом вина и обсуждают матч. С кем бы из топ-тренеров хотели встретиться?

- Для подобного я не слишком хорошая компания – потому что не пью вино. Но в любом случае мне было бы приятно разделить этот момент с любым из тренеров, все они великолепные профессионалы и специалисты.



- Но все же у вас есть какие-то предпочтения, например, тот же Юрген Клопп. Или тренеры "Порту" и "Бенфики".

- Нет, предпочтений нет, а с "Порту" и "Бенфикой" мы не сможем встретиться, ведь они у нас в корзине.



- Все же, с кем вы хотели бы сыграть в Лиге чемпионов?

- Я не хочу забегать вперед, но скажу честно, мы с тренерским штабом выбрали по две команды из каждой корзины, и те, кто не угадает будущих соперников "Шахтера", будут оплачивать ужин. Лично я хочу играть только с сильнейшими, и с первой корзины я хотел бы встретиться с "Реалом" или "Ювентусом".