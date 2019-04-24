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Паулу Фонсека: "Следующая игра с "Динамо" будет пустой формальностью"

Сегодня, 22:20

Португальский коуч "горняков" разошелся во взглядах с Хацкевичем по поводу судейства в классико

Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека прокомментировал поединок 25 тура с "Динамо" на НСК "Олимпийский", который завершился вничью 0:0. За пять туров до финиша горняки имели шанс увеличить отрыв от киевлян до десяти очков, однако на последних минутах форвард дончан Жуниор Мораес не смог переиграть Дениса Бойко с пенальти.

"Сегодня была очень тактическая игра, где практически не было голевых моментов. До последней минуты, - заявил после матча "Динамо" – "Шахтер" коуч "горняков" Паулу Фонсека. –  Команды предпочли безопасность в обороне риску в атаке. Правда в том, что мы контролировали мяч, но не создали интересных момент у ворот "Динамо". Как и они у наших".

"Я ожидал, что "Динамо" будет больше рисковать, учитывая важность матча для них. Но играли безопасно. В обороне к игрокам придраться не к чему".

Фото – официальный сайт "Шахтера"

"Если бы вы спросили меня до пенальти, заслуженный ли результат – ничья, то я бы сказал, что да. Сейчас же мы расстроены. Мы продолжаем лидировать. Это важный шаг для нас, хотя все еще далеко до финальной победы".

"Коваленко играл хорошо, но был травмирован. Накануне игры провел с нами всего два дня. Я сомневался, ставить ли его в стартовом составе. Но, так как пауза была действительно длинной, решили не рисковать".

Фото – официальный сайт "Шахтера"

"Почему сыграли слабо в атаке? Нет, правда в том, что "Динамо" тоже закрывалось, опускало линии. Это правда, что в некоторых моментах мы разыгрывали чересчур безопасно, хотя можно было рисковать. Соперник, в свою очередь, тоже не давал нам так играть, как нам бы того хотелось".

"Была ли установка играть сдержаннее, чем в Харькове? Конечно, я поговорил со своими игроками перед матчем, как и говорю всегда. В этих играх всегда очень сложно удержать эмоциональный контроль. Мы прекрасно знаем, что для игроков значат такие матчи. Я всегда предупреждаю футболистов, что нужно держать голову холодной. Это очень большое соперничество, не только между "Динамо" и "Шахтером", но и грандами в других странах. Это - плоды самоотдачи игроков, но важно держать себя в руках. Да, было много "горчичников" за два матча, но игроки уважали друг друга. Это нормально".

Фото – официальный сайт "Шахтера"

"Что касается желтых карточек… я умею признавать свои ошибки. Такие матчи - сложные для арбитров, но сегодня рефери повел себя великолепно. После кубкового матча я был несправедлив с рефери, я критиковал арбитра. Но потом я пересмотрел игру, проанализировал все желтые карточки детально, их было действительно много. Признаюсь, что неверными было всего две - вторая желтая Мораеса и карточка Степаненко. Остальные были заслуженными. Я ошибся, когда оценивал работу арбитра после кубкового матча. Судить такие матчи совсем непросто".

Фото – официальный сайт "Шахтера"

"Я надеюсь, что через месяц игра с "Динамо" (22 мая в Харькове в 30-м туре) будет только формальной. Но сегодня была опасная игра. Если бы киевляне выиграли, то они поверили бы в себя еще больше. Но мы удержали отрыв, это важное расстояние, но игроки знают, что до чемпионства еще далеко. Нам предстоит еще несколько важных поединков, и нам предстоит сыграть на пределе своих сил", – заключил Паулу Фонсека.

Как сообщалось ранее, Александр Хацкевич после 0:0 с "Шахтером" заявил: "Судья говорил, что они поубивают друг друга". Тренер киевлян раскритиковал арбитраж и посетовал на дефицит кадров: "Ребята выложились полностью, я им сказал: выше голову, мы будем бороться до конца!".

В свою очередь, голкипер "Динамо" Денис Бойко рассказал, как ему удалось отразить пенальти Мораеса. "Моя задача была – заставить его пробить в тот угол, потому что он до этого бил туда. Выручил. Ну а то, что я кричал Мораесу после пенальти, пусть останется в истории", – сказал Бойко.

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Тег чемпионат Украины, Динамо Киев, Шахтер Донецк, Паулу Фонсека

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Источник:

Официальный сайт ФК "Динамо"

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