Паулу Фонсека: "Важно, чтобы клубы, федерации и государство переживали за привлечение детей к спорту"

В день матча "Львов" – "Шахтер", Паулу Фонсека и Игор Дуляй отправились на площадку "Спортресурс", где постоянно занимаются мальчики и девочки в рамках проекта "Давай, играй!". Визит наставника и экс-футболиста "Шахтера", входящего в тренерский штаб, вызвал огромный интерес. Фонсека и Дуляй пожали руку каждому участнику проекта, а их собралось порядка шестидесяти, и провели двусторонку в роли играющих тренеров. Победил состав Фонсеки.

"Я не так часто играю, но сегодня был отличный матч. Моя команда сильна. Очень приятно приехать сюда и прожить этот превосходный момент вместе с ребятами. Здесь счастливая, радостная атмосфера! "Шахтер" развивает проект "Давай, играй!", чтобы мотивировать людей заниматься футболом. Всегда важно, чтобы клубы, федерации и государство переживали за привлечение детей к спорту и создание необходимых условий", – рассказал Паулу Фонсека.

Позже в тот же день "Шахтер" победил ФК "Львов" в поединке пятого тура украинской Премьер-Лиги со счетом 2:0. Голами отличились Марлос и Сергей Болбат. Для Паулу Фонсеки три очка в этом матче были тем приятнее, что "Шахтер" проводил юбилейный сотый матч под руководством португальского специалиста.