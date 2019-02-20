Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,17
30,69
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Паулу Фоснека: "Завтра вы увидите храбрый и смелый "Шахтер"

Сегодня, 20:38

Наставник "горняков" рассказал о кадровых проблемах накануне ответного матча Лиги Европы

Паулу Фонсека
Паулу Фонсека. Фото: AFP
Паулу Фоснека: "Завтра вы увидите храбрый и смелый "Шахтер" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d9e/572/5c6d9e572a91a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d9e/572/5c6d9e572a91a.jpg Футбол Наставник "горняков" рассказал о кадровых проблемах накануне ответного матча Лиги Европы

В четверг, 21 февраля донецкий "Шахтер" в Германии проведет ответный матч против "Айнтрахта" в рамках 1/16 финала Лиги Европы. За день до матча главный тренер "горняков" Паулу Фоснека ответил на вопросы журналистов. Напомним, в первом матче "Шахтер" и "Айнтрахт" сыграли вничью в Харькове со счетом 2:2. "Горняки" уже на 10-й минуте остались в меньшинстве, но сумели уйти от поражения.

После харьковского матча "Сегодня" интересовалась у Паулу Фонсеки, готов ли Малышев отыграть весь матч во Франкфурте на позиции удаленного Степаненко. Тогда коуч "горняков" уклонился от ответа: "Посмотрю как Макс отработает эту неделю". На сегодняшней пресс-конференции мы задали португальскому тренеру тот же вопрос, дескать неделя прошла, и что?

"Да, я помню тот ваш вопрос. И сейчас готов на него ответить честно: Малышев еще не готов провести полный матч и выйти завтра в стартовом составе. Так же не готов завтра выйти в стартовом составе и Бондаренко. Он тренируется с нами всего несколько дней, и не успел войти в наш ритм. Завтра на позиции Кривцова сыграет Матвиенко".

На вопрос, является ли дополнительной мотиваций для него и для команды тот факт, что в этом году исполняется 10-летний юбилей победы "Шахтера" в Кубке УЕФА, Фонсека ответил: "Нет, в прошлое мы не смотрим. Это история, а нам нужно смотреть в завтрашний день".

Немецкие журналисты спросили, не боится ли он завтрашнего аншлага на стадионе. "Но это ведь здорово. Идеально, когда играешь при полном стадионе. Это идеальный сценарий для меня. Обожаю играть в такой атмосфере. Понимаю, что большая часть арены будет болеть против нас, но мы постараемся настроиться должным образом".

Уделил внимание и судейству. "Завтра будет работать один из самых опытных европейских арбитров. Поэтому, думаю, судьба матча не разрешится благодаря судейским решениям".

Напоследок Паулу Фонсека пообещал:

"Завтра вы увидите храбрый и смелый "Шахтер". Я всегда требую храбрости и смелости от своих игроков. Если мы сыграем так, как умеем, в свою игру и в свою силу, у нас все получится".

Ранее главный тренер "Айнтрахта" Ади Хюттер признался: "Игра с "Шахтером" имеет для нас самый высокий приоритет".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Лига Европы, Шахтер Донецк, Айнтрахт, Паулу Фонсека

Вы сейчас просматриваете новость " Паулу Фоснека: "Завтра вы увидите храбрый и смелый "Шахтер"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Кинзерский Эдуард

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тренер "Айнтрахта": "Игра с "Шахтером" имеет для нас самый высокий приоритет"

Сегодня, 20:30

А игрок немецкого клуба надеется на поддержку болельщиков

Новичок "Динамо" Фран Соль: "Как только я забью первый гол, это придаст мне уверенности"

Сегодня, 18:41

Испанский нападающий официально представлен публике в качестве игрока "бело-синих"

Хацкевич: "Олимпиакосу" терять нечего, но и нам рассчитывать на ничью будет неправильным подходом"

Сегодня, 18:26

Наставник киевлян – об ответном матче Лиги Европы против "Олимпиакоса"

Греческим фанам в Киеве не рекомендуют носить символику России и СССР

Сегодня, 15:16

"Олимпиакос" рассказал болельщикам, чего им следует избегать перед матчем с "Динамо"

Эксперт: "Шахтеру" будет только на руку, если немцы понесутся в атаку"

Сегодня, 14:02

Сергей Морозов прокомментировал предстоящий матч плей-офф Лиги Европы

Хацкевичу берут поляка из клуба, с фанами которого враждуют ультрас киевского "Динамо"

Сегодня, 12:32

Киевское "Динамо" может подписать центрального защитника "Легии". Ветеску оценивают в 1,5 млн евро

5 лучших мужей по знаку Зодиака: рейтинг идеальных спутников

Лучшие варианты оформления небольшой квартиры

Похожи? На "Голос країни" пришла девушка-двойник Тины Кароль

Превзошел самого себя: муж Алены Мозговой очаровал Тину Кароль

Ким Кардашьян показала жуткое фото с псориазом на лице

Растаможка євроблях: украинцам снова изменили правила

Украине предложили решение по Азовскому морю

Насыпи обрушились: с Крымским мостом произошло новое ЧП

Собчак и Виторган впервые прокомментировали свой развод

Соловьева публично унизили за угрозы Украине
Загрузка...

Хацкевичу берут поляка из клуба, с фанами которого враждуют ультрас киевского "Динамо"

Сегодня, 12:32

Киевское "Динамо" может подписать центрального защитника "Легии". Ветеску оценивают в 1,5 млн евро

Матчи всех украинских клубов на сборах: расписание и результаты

Сегодня, 10:46

Все поединки клубов украинской Премьер-лиги на зимних сборах: от "Шахтера" до "Арсенала"

Онлайн матча Лиги чемпионов "Ливерпуль" – "Бавария"

Вчера, 22:52

Текстовая трансляция с фото и видеоповторами опасных моментов первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов

Промоутер: "Бой Усик – Поветкин – суперсобытие в супертяжелом весе"

18 февраля, 16:36

Команда украинца сделала предложение Поветкину, и сегодня-завтра должны получить ответ – да или нет

Ветераны "Шахтера" и "Динамо" – о старте в еврокубках: "Такой "физики" у нас в феврале не видел 6-7 лет"

18 февраля, 09:01

Подсевший Марлос, уверенный Коваленко и не совсем виноватый Бойко: как Виктор Грачев и Вадим Евтушенко оценивают шансы украинских грандов в ЛЕ

Цвет волос по знаку Зодиака: 24 модных варианта (фото)

Комаровский рассказал, как защитить себя от рака

Вкусно и полезно! Оксана Марченко показала свой идеальный завтрак