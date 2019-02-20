Паулу Фоснека: "Завтра вы увидите храбрый и смелый "Шахтер"
Наставник "горняков" рассказал о кадровых проблемах накануне ответного матча Лиги Европы
В четверг, 21 февраля донецкий "Шахтер" в Германии проведет ответный матч против "Айнтрахта" в рамках 1/16 финала Лиги Европы. За день до матча главный тренер "горняков" Паулу Фоснека ответил на вопросы журналистов. Напомним, в первом матче "Шахтер" и "Айнтрахт" сыграли вничью в Харькове со счетом 2:2. "Горняки" уже на 10-й минуте остались в меньшинстве, но сумели уйти от поражения.
После харьковского матча "Сегодня" интересовалась у Паулу Фонсеки, готов ли Малышев отыграть весь матч во Франкфурте на позиции удаленного Степаненко. Тогда коуч "горняков" уклонился от ответа: "Посмотрю как Макс отработает эту неделю". На сегодняшней пресс-конференции мы задали португальскому тренеру тот же вопрос, дескать неделя прошла, и что?
"Да, я помню тот ваш вопрос. И сейчас готов на него ответить честно: Малышев еще не готов провести полный матч и выйти завтра в стартовом составе. Так же не готов завтра выйти в стартовом составе и Бондаренко. Он тренируется с нами всего несколько дней, и не успел войти в наш ритм. Завтра на позиции Кривцова сыграет Матвиенко".
На вопрос, является ли дополнительной мотиваций для него и для команды тот факт, что в этом году исполняется 10-летний юбилей победы "Шахтера" в Кубке УЕФА, Фонсека ответил: "Нет, в прошлое мы не смотрим. Это история, а нам нужно смотреть в завтрашний день".
Немецкие журналисты спросили, не боится ли он завтрашнего аншлага на стадионе. "Но это ведь здорово. Идеально, когда играешь при полном стадионе. Это идеальный сценарий для меня. Обожаю играть в такой атмосфере. Понимаю, что большая часть арены будет болеть против нас, но мы постараемся настроиться должным образом".
Уделил внимание и судейству. "Завтра будет работать один из самых опытных европейских арбитров. Поэтому, думаю, судьба матча не разрешится благодаря судейским решениям".
Напоследок Паулу Фонсека пообещал:
"Завтра вы увидите храбрый и смелый "Шахтер". Я всегда требую храбрости и смелости от своих игроков. Если мы сыграем так, как умеем, в свою игру и в свою силу, у нас все получится".
Ранее главный тренер "Айнтрахта" Ади Хюттер признался: "Игра с "Шахтером" имеет для нас самый высокий приоритет".
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