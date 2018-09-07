Павелко: Матч против Чехии в Харькове может пройти при пустых трибунах

Президент ФФУ Андрей Павелко прокомментировал потасовку после матча Чехия – Украина (1:2) в Лиге Наций – после матча несколько болельщиков хотели прорваться к футболистам, но получили отпор от полицейский. Фанатов пытался защитить наставник команды Андрей Шевченко, но также попал под горячую руку стражей правопорядка.

"Нужно им объяснить, что они поставили под вопрос домашний матч с Чехией. Очень не хочется оказаться в ситуации, когда поединок в Харькове пройдет при пустых трибунах. Нашим фанатам нужно помнить, что их поведение переносится на следующие матчи. К сожалению, мы можем остаться без поддержки, которая так необходима сборной. Поэтому сейчас поеду выручать, но будем и разговаривать по этому поводу", – сказал Павелко.

Ранее мы сообщали, что президент ФФУ помог освободить задержанных в Чехии болельщиков. Переговоры с полицией продолжались до двух часов ночи.

Напомним, сборная Украины одержала волевую победу над Чехией, пропустив уже на третьей минуте встречи. Но затем голы Евгения Коноплянки и Александра Зинченко принесли команде Шевченко первую победу в Лиге Наций.