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"Печальнее, чем танцевать с сестрой": известный тренер нашел интересную аналогию матчам без зрителей

21 мая, 18:40

Александр Трикиша

Луис Энрике понимает, что сейчас невозможно вернуть зрителей на стадион

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике привел необычную аналогию матчам без зрителей. В связи с пандемией коронавируса большинство чемпионатов по всему миру ушли на карантин, а те, где разрешено играть, проводят при пустых трибунах. Кстати, мы писали, что на матче футболистов вместо болельщиков поддерживали секс-куклы.

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"Играть без фанатов – это еще печальнее, чем танцевать с собственной сестрой. Я видел несколько матчей Бундеслиги на выходных, и это было ужасно. Ты слышишь абсолютно все, все оскорбления. Так теряется интимность лучших моментов", – сказал Энрике.

Тем не менее, тренер понимает, что сейчас невозможно вернуть зрителей на стадион. По некоторым прогнозам, болельщики смогут посещать матчи не ранее 2021 года.

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"Впрочем, до матчей с болельщиками нам нужно проделать еще длинный путь. Я понимаю, что игры без зрителей могут помочь людям справиться с ограничениями. Но смотреть футбол в таких обстоятельствах – это странно.

Если бы я был игроком, я бы хотел вернуться на поле как можно скорее. Я бы не боялся. Лично я не беспокоюсь о вирусе, но я знаю, что он может повлиять на пожилых людей и людей с ослабленным здоровьем. Как тренер я хочу, чтобы футбол вернулся", – цитирует Энрике ESPN.

Футболисты благодарят медработников

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тренер футбол болельщики зрители сборная Испании Луис Энрике

Источники: Eurosport , Сегодня|Спорт

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