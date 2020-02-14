Пеле прокомментировал слухи об ухудшении своего здоровья: откровения Короля футбола

Легандарный бразилец не стал скрывать, что у него бывают неудачные дни: "Мне скоро 80 - это нормально"

Пеле / Фото: AFP

Легендарный бразильский футболист Пеле прокомментировал информацию о своей депрессии. Напомним, ранее сын Пеле рассказал о плохом самочувствии "Короля футбола".

"Спасибо за ваше беспокойство, – отметил в интервью Globo Esporte Пеле. – Я чувствую себя хорошо. Скоро мне исполнится 80 и у меня могут быть как хорошие, так и неудачные дни. Это нормально в таком возрасте. Недавно я провел встречу с президентом Федерации футбола Бразилии для участия в съемках документального фильма"

Пеле / Фото: AFP

"До этого у меня было две рекламных фотосессии. Еще запланировано несколько мероприятий на ближайшее время. Я ни в коем случае не избегаю встреч и принимаю свои ограничения с достоинством, стараясь продолжать активную работу", – заявил Пеле

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Ранее сын Пеле посетовал: "Он довольно слаб. Перенес операцию по замене тазобедренного сустава, и реабилитация не была идеальной. У него есть проблемы с передвижением, которые, в свою очередь, вызывают у него что-то вроде депрессии. Представьте, он – король, всегда был внушительной фигурой в мире футбола, а теперь не может нормально ходить. Стесняется этого".

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