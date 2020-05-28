Пеле возглавил рейтинг самых переоцененных футболистов в истории

В ТОП-10 также присутствуют Неймар и Филиппе Коутиньо

Известное издание Football365 составило рейтинг самый переоцененных футболистов в истории. Первое место в нем занял "Король футбола" легендарный бразилец Пеле. Кстати, ранее мы писали, что сам Пеле за время на карантине поменял мнение о лучшем футболисте современности.

Автор рейтинга утверждает, что Пеле не был лучшим в составе сборной Бразилии ни на одном из триумфальных ЧМ, а лишь грамотно пиарился на успехах команды. Такая самореклама убедила и самого Пеле, что он – лучший футболист в истории. К тому же большинство своих голов бразилец забивал в различных товарищеских и неофициальных матчах, видеозаписей которых не сохранилось.

ТОП-10 самых переоцененных игроков выглядит следующим образом:

1. Пеле (Бразилия)

2. Давид Жинола (Франция)

3. Роберто Карлос (Бразилия)

4. Клод Макелеле (Франция)

5. Георгий Кинкладзе (Грузия)

6. Филиппе Коутиньо (Бразилия)

7. Неймар (Бразилия)

8. Пол Скоулз (Англия)

9. Хидетоси Наката (Япония)

10. Халк (Бразилия)

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Ранее мы опубликовали рейтинг самых переоцененных спортсменов в истории. В нем также присутствовал Пеле, а еще Криштиану Роналду и Лионель Месси.

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