Пеле возглавил рейтинг самых переоцененных футболистов в истории

Известное издание Football365 составило рейтинг самый переоцененных футболистов в истории. Первое место в нем занял "Король футбола" легендарный бразилец Пеле. Кстати, ранее мы писали, что сам Пеле за время на карантине поменял мнение о лучшем футболисте современности.
Автор рейтинга утверждает, что Пеле не был лучшим в составе сборной Бразилии ни на одном из триумфальных ЧМ, а лишь грамотно пиарился на успехах команды. Такая самореклама убедила и самого Пеле, что он – лучший футболист в истории. К тому же большинство своих голов бразилец забивал в различных товарищеских и неофициальных матчах, видеозаписей которых не сохранилось.
ТОП-10 самых переоцененных игроков выглядит следующим образом:
- 1. Пеле (Бразилия)
- 2. Давид Жинола (Франция)
- 3. Роберто Карлос (Бразилия)
- 4. Клод Макелеле (Франция)
- 5. Георгий Кинкладзе (Грузия)
- 6. Филиппе Коутиньо (Бразилия)
- 7. Неймар (Бразилия)
- 8. Пол Скоулз (Англия)
- 9. Хидетоси Наката (Япония)
- 10. Халк (Бразилия)
Ранее мы опубликовали рейтинг самых переоцененных спортсменов в истории. В нем также присутствовал Пеле, а еще Криштиану Роналду и Лионель Месси.
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