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Пеле возглавил рейтинг самых переоцененных футболистов в истории

28 мая, 19:36

Александр Трикиша Александр Трикиша

В ТОП-10 также присутствуют Неймар и Филиппе Коутиньо

Известное издание Football365 составило рейтинг самый переоцененных футболистов в истории. Первое место в нем занял "Король футбола" легендарный бразилец Пеле. Кстати, ранее мы писали, что сам Пеле за время на карантине поменял мнение о лучшем футболисте современности.

Автор рейтинга утверждает, что Пеле не был лучшим в составе сборной Бразилии ни на одном из триумфальных ЧМ, а лишь грамотно пиарился на успехах команды. Такая самореклама убедила и самого Пеле, что он – лучший футболист в истории. К тому же большинство своих голов бразилец забивал в различных товарищеских и неофициальных матчах, видеозаписей которых не сохранилось.

ТОП-10 самых переоцененных игроков выглядит следующим образом:

  • 1. Пеле (Бразилия)
  • 2. Давид Жинола (Франция)
  • 3. Роберто Карлос (Бразилия)
  • 4. Клод Макелеле (Франция)
  • 5. Георгий Кинкладзе (Грузия)
  • 6. Филиппе Коутиньо (Бразилия)
  • 7. Неймар (Бразилия)
  • 8. Пол Скоулз (Англия)
  • 9. Хидетоси Наката (Япония)
  • 10. Халк (Бразилия)

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Ранее мы опубликовали рейтинг самых переоцененных спортсменов в истории. В нем также присутствовал Пеле, а еще Криштиану Роналду и Лионель Месси.

Самые известные балагуры мирового футбола

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футбол Неймар Пеле Халк Роберто Карлос Филиппе Коутиньо

Источник: Сегодня|Спорт

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