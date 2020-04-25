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Пеле за месяц на карантине поменял мнение о лучшем футболисте современности

25 апреля, 11:26

Александр Трикиша

Легендарный бразилец изменил свое мнение относительно лучшего действующего игрока

Легендарный бразильский футболист Пеле назвал самого лучшего футболиста современности. По мнению "Короля футбола" – это лидер "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси. Интересно, что Пеле считал лучшим футболистом португальца Криштиану Роналду из "Ювентуса", но месяц на самоизоляции заставил 79-летнего бразильца изменить свое мнение.

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"Думаю, что это Месси. Это разносторонний футболист, он забивает, отдает пасы, хорошо ведет мяч. Если бы мы были в одной команде, то соперники должны были беспокоиться о двух игроках, а не об одном! Сегодня Месси – самый совершенный игрок", – сказал Пеле.

В середине марта на этот же вопрос Пеле ответил следующим образом: "Думаю, в современном футболе лучшим является Криштиану Роналду, он самый стабильный. Хотя, конечно, не стоит забывать и о Месси".

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Кстати, недавно был опубликован рейтинг самых техничных футболистов в истории. Пеле и Роналду не попали даже в ТОП-10, а Месси расположился на пятом месте.

Также свой рейтинг, но по другим критериям, составил Sportsmail. Издание составило список самых известных балагуров мирового футбола: от посредника наркобаронов до тех, кого погубил алкоголь.

Самые известные балагуры мирового футбола

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Криштиану Роналду Лионель Месси Пеле

Источник: Сегодня|Спорт

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