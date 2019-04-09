Пеле здоров: Короля футбола выписали из парижской больницы

Легендарный футболист приехал в столицу Франции ради Мбаппе

Неймар и Пеле в больнице. Фото: Instagram

Пеле здоров: Короля футбола выписали из парижской больницы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/c69/3da/5cac693da1092.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/c69/3da/5cac693da1092.jpg 2019-04-09T12:42:00+03:00 Футбол Легендарный футболист приехал в столицу Франции ради Мбаппе

Легендарный бразильский футболист Пеле выписан из французской больницы, сообщает Washington Post. В Париж Пеле отправился, чтобы встретиться с форвардом "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килианом Мбаппе. На встрече трехкратный чемпион мира назвал себя фанатом 20-летнего француза. Однако затем попал в клинику.

"Я страдал от тяжелой мочевой инфекции, которая потребовала неотложной медицинской и хирургической помощи. Хочу от всей души поблагодарить вас за позитивное мышление и добрые пожелания", – отметил Пеле.

Кстати, перед выпиской Короля футбола навестил лучший бразильский игрок современности Неймар, который как и Мбаппе выступает за "Пари Сен-Жермен".

Это были не первые проблемы со здоровьем у Пеле за последние годы. В ноябре 2014 года он был доставлен в реанимацию после серьезной инфекции мочевыводящих путей. На Олимпийских играх 2016 года он не смог зажечь олимпийский факел в Рио-де-Жанейро. На церемонии жеребьёвки чемпионата мира 2018 года он присутствовал, находясь в инвалидной коляске.

Ранее мы писали, что босс немецкого футбола подал в отставку после скандала с часами Суркиса. В 2017 году Райнхард Гриндель получил в подарок от украинского предпринимателя наручные часы стоимостью 6000 евро. Речь, как сообщает Spiegel, идет о Григории Суркисе, бывшем вице-президенте УЕФА. Гриндель не сообщил немецкому футбольному союзу о получении часов от Суркиса, так как рассматривал их "как личный подарок".

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