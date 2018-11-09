Пенальти, файеры и уход с поля: обзор матча "Ворскла" – "Карабах"

Полтавская "Ворскла" потерпела поражение в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы. На своем поле подопечные Василия Сачко уступили азербайджанскому "Карабаху". Единственный гол в матче был забил в начале первого тайма. Голкипер полтавчан Богдан Шуст сфолил в собственной штрафной и пенальти четко реализовал Араз Абуллаев.

Надо сказать, что во втором тайме матч был прерван минут на 10. Арбитр увел команды с поля из-за файеров, которые фанаты бросали на поле и беговые дорожки.

"Ворскла" – "Карабах" – 0:1

Гол: Абдулаев (13, пен.)

"Ворскла": Шуст, Пердута, Чеснаков, Чижов, Артур, Якубу (Карека, 55), Скляр, Шарпар, Ребенок, Кулач, Коломоец.

"Карабах": Халльдоурссон, Медведев, Ржезничак, Садыхов, Геррье, Мичел, Гараев, Славчев, Деларж (Озобич, 87), Абдуллаев, Зубир (Мадатов, 73).

Предупреждения: Якубу, Скляр, Чижов, Шарпар – Геррье, Медведев.

Обзор первого тайма матча "Ворскла" – "Карабах":

Обзор второго тайма матча "Ворскла" – "Карабах":

Напомним, что в другом поединке дня Лиги Европы киевское "Динамо" обыграло дома французкий "Ренн".