Пенальти на последней минуте выбил "Зарю" из Лиги Европы

"Заря" в середине второго тайма вела 2:1, но не смогла удержать победный счет

"Заря" не смогла пробиться в групповой этап Лиги Европы. В ответном матче раунда плей-офф квалификации команда Юрия Вернидуба проиграла "Лейпцигу" со счетом 2:3 в Германии.

Пропустив быстрый гол, футболисты украинского клуба отыгрались еще в первом тайме, а в начале второго мяч Артема Гордиенко вывел "Зарю" вперед. Два гола забили хозяева во втором тайме из офсайда и оба раза их не засчитал арбитр. Однако на 69-й минуте "Лейпциг" сравнял. "Мужикам", как футболистов "Зари" называют фанаты, нужно было удержать этот счет, но на последней минуте хозяева получили право пробить пенальти и воспользовались этим шансом.

"Заря" проиграла и осталась без еврокубков.

Напомним, что в групповом этапе Лиги Европы сыграют "Ворскла" и "Динамо". Киевляне не смогли пробиться в Лигу чемпионов, уступив "Аяксу" в плей-офф квалификации.

Отметим, что ранее в четверг в Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. В результате "Шахтеру" попались английский "Манчестер Сити", французский "Лион" и немецкий "Хоффенхайм".