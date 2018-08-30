Пенальти на последней минуте выбил "Зарю" из Лиги Европы

Сегодня, 21:26

"Заря" в середине второго тайма вела 2:1, но не смогла удержать победный счет

&quot;Лейпциг&quot; - &quot;Заря&quot; - 3:2. Фото dierotenbullen.com
"Лейпциг" - "Заря" - 3:2. Фото dierotenbullen.com

"Заря" не смогла пробиться в групповой этап Лиги Европы. В ответном матче раунда плей-офф квалификации команда Юрия Вернидуба проиграла "Лейпцигу" со счетом 2:3 в Германии.

Пропустив быстрый гол, футболисты украинского клуба отыгрались еще в первом тайме, а в начале второго мяч Артема Гордиенко вывел "Зарю" вперед. Два гола забили хозяева во втором тайме из офсайда и оба раза их не засчитал арбитр. Однако на 69-й минуте "Лейпциг" сравнял. "Мужикам", как футболистов "Зари" называют фанаты, нужно было удержать этот счет, но на последней минуте хозяева получили право пробить пенальти и воспользовались этим шансом.

"Заря" проиграла и осталась без еврокубков.

Напомним, что в групповом этапе Лиги Европы сыграют "Ворскла" и "Динамо". Киевляне не смогли пробиться в Лигу чемпионов, уступив "Аяксу" в плей-офф квалификации.

Отметим, что ранее в четверг в Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. В результате "Шахтеру" попались английский "Манчестер Сити", французский "Лион" и немецкий "Хоффенхайм".
Лига Европы, Заря Луганск, ФК Лейпциг

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Сегодня|Спорт

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