Пенальти с VAR, гол Роналду, удаление: обзор победы "Ювентуса" над "Болоньей" в чемпионате Италии

Туринская команда оторвалась от "Лацио" на четыре очка во главе таблицы

В понедельник вечером тремя матчами открылся 27-й тур чемпионата Италии – первый полноценный после возобновления футбольного сезона. Узнавайте прогноз, расписание и результаты 27-го тура. Четыре поединка пройдут во вторник, еще три – в среду.

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Лидер Серии А, "Ювентус", закрывал программу первого дня недели. Причем встреча в Болонье завершилась, когда в Украине уже наступили новые сутки. Особой интриги во встрече середняка с грандом не получилось. На 23-й минуте рефери Джанлука Рокки с помощью системы VAR уверенно и быстро определил нарушение в штрафной площади хозяев, и Криштиану Роналду уверенно реализовал 11-метровый. Интересно, что португалец пробил практически по центру ворот, а кипер Лукаш Скорупски неудачно попробовал угадать направление удара.

А на 36-й минуте Пауло Дибала практически снял все вопросы о победителе. Аргентинец воспользовался пасом партнера пяткой и красиво левой ногой закрутил мяч в дальнюю девятку – 0:2.

Во второй половине "Юве" был близок к увеличению счета: Федерико Бернардески попал в штангу, а гол Роналду отменили из-за "вне игры". А вот Данило, который вышел на замену на 66-й минуте, умудрился успеть получить две желтые карточки и на последней минуте покинул поле досрочно. Смотрите обзор матча "Болонья" – "Ювентус".

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Победа позволила "Ювентусу" оторваться от "Лацио" на четыре очка, но римляне играют завтра с "Аталантой". Роналду забил 22-й мяч в чемпионате (восьмой – с пенальти) и на пять голов отстает от Чиро Иммобиле из "Лацио". А накануне "Интер" продолжил погоню за "Ювентусом".

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