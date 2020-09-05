Пенальти в одни ворота, и тут же – в другие: видео вулканической развязки матча Исландия – Англия

Англичане свой 11-метровый реализовали, а вот исландец промазал, чем обрек свою сборную на поражение

Поединок высшего дивизиона Лиги наций в Рейкьявике между Исландией и Англией отметился невероятной развязкой в пользу британской команды, выигравшей 1:0.

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Уже в добавленное арбитром время, на 91-й минуте, Рахим Стерлинг вывел англичан вперед, реализовав пенальти. Однако в те считанные секунды, которые оставались до финального свистка, волевая Исландия успела тоже заработать право на 11-метровый. Только вот на свою беду Бьярнасон с "точки" пробил выше ворот, упустив шанс вырвать для хозяев ничью.

Обзор матча Исландия – Англия (0:1)

Исландия – Англия – 0:1

Гол: Стерлинг, 90+1 с пенальти

Нереализованный пенальти: Б.Бьярнасон (90+3, Исландия – выше ворот)

Исландия: Халльдоурссон – Херманнссон, Ингасон, Арнасон, Магнуссон – Траустасон (Халльфредссон, 76), Б. Бьярнасон, Пальссон, Торстейнссон (А. Сигурдссон, 66) – А. Гудмундссон, Бодварссон (Х. Фридьонссон, 90+2)

Англия: Пикфорд – Уокер, Гомес, Дайер, Триппьер – Райс – Уорд-Праус, Фоден (Ингз, 69) – Санчо (Александер-Арнольд, 73), Кейн (Гринвуд, 78), Стерлинг

Удаления:Ингасон, 89 (повторное предупреждение) – Уокер, 70 (повторное предупреждение)

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Рахим Стерлинг / Фото: Reuters

Ранее мы писали, что Роналду признан лучшим пенальтистом XXI века, Месси – худшим. Аргентинец, накануне принявший решение остаться в "Барселоне", не реализовал 22 удара с 11-метровой отметки.

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