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Пенсия отменяется: травма Ибрагимовича оказалась не такой серьезной

26 мая, 18:48

Александр Трикиша

Шведский форвард пропустит 10 дней, после чего проведут повторное обследование

Итальянский "Милан" опроверг слухи о серьезной травме у нападающего Златана Ибрагимовича. Вчера мы сообщали, что шведский форвард травмировался во время тренировки команды и может пропустить остаток сезона. У него подозревали разрыв ахиллова сухожилия, что могло подтолкнуть 38-летнего игрока к завершению карьеры.

"На тренировке Ибрагимович получил травму камбаловидной мышцы правой голени. Ахиллово сухожилие не повреждено. Через 10 дней будет проведен контрольный осмотр травмы", – сообщили в клубе.

Отметим, что текущее соглашение 38-летнего шведа с "Миланом" истекает в июне этого года. В текущем сезоне Ибрагимович провел восемь матчей в Серии А и забил три гола. Также на его счету два матча и один мяч в Кубке Италии. Ранее мы писали, что Ибрагимович задумался о жизни после футбола: Златан планирует сменить профессию.

За свою карьеру Ибрагимович выступал за такие команды, как "Мальме", "Аякс", "Ювентус", "Интер", "Барселона", "Милан", "Пари-Сен-Жермен", "Манчестер Юнайтед", "Лос-Анджелес Гэлакси" и сейчас снова вернулся в "Милан".

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На клубном уровне Златан провел 798 матчей и забил 478 голов. Также на его счету 116 матчей и 62 мяча за сборную Швеции.

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Смотрите, как Ибрагимович забивает за "Милан":

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Милан Италия чемпионат Италии Златан Ибрагимович

Источник: Сегодня|Спорт

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