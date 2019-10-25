Пепе, да не тот: игроком недели в Лиге Европы стала 22-летняя восходящая звезда "Арсенала"

Николя Пепе "Арсенал" / Фото: Reuters

Форвард лондонского "Арсенала" Николя Пепе признан игроком недели в Лиге Европы. 24-летний ивуариец, который родился и провел большую часть карьеры во Франции, в матче третьего тура группового этапа против "Витории Гимарайнш" (3:2) оформил дубль. Причем оба раза он огорчил португальскую команду со штрафных и в заключительные десять минут матча. Ранее мы писали, что два украинца попали в сборную тура Лиги Европы.

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Конкурентами лондонца за награду были Франко Васкес из "Севильи", Райан Кристи из "Селтика" и Уссама Идрисси из голландского "АЗа".

Как забивал Николя Пепе, смотрите в обзоре матча "Арсенал" – "Витория", который завершился со счетом 3:2

"Мы не очень хорошо начали встречу, но смогли вернуться и показать свою силу, – заявил после игры Пепе. – Конечно, голы приносят уверенность. Теперь я должен продолжать вносить решающий вклад в успехи своей команды. Начинать в "Арсенале"совсем непросто, но постепенно ко мне уже приходит чувство, что здесь я – в своей тарелке. И все это – благодаря партнерам по команде". Также мы сообщали, что 16-летний вратарь "Ренна" вошел в историю Лиги Европы.

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