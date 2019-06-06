Пепе сломал лопатку и пропустит финал Лиги наций

Португальский защитник получил травму в поединке со Швейцарией

Пепе с болью на лице покидает поле. Фото: Getty Images

Защитник сборной Португалии Пепе прошел медосмотр в связи с травмой, полученной в полуфинальном матче Лиги наций со Швейцарией. 36-летний футболист неудачно приземлился в борьбе с соперником и получил перелом лопатки.

Пепе покинул расположение национальной команды и не сыграет в финале Лиги наций, который намечен на 9 июня.

Напомним, что сегодня в Лиге наций будет сыгран второй полуфинал: онлайн матча Голландия – Англия.

А вчера первым финалистом стала сборная Португалии, которая обыграла Швейцарию – 3:1, хет-триком отметился Криштиану Роналду.

Ранее мы писали, что победители полуфиналов выходят в финал, а проигравшие сойдутся в матче за третье место. Если в основное время будет зафиксирована ничья, судья добавит 30 минут дополнительного времени, где у команд будет четвертая замена. Если победитель не определится, команды проведут серию 11-метровых. Во всех матчах используется компьютерная система определения взятия ворот. Также стало известно, что в матчах Лиги наций будут использовать VAR.

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