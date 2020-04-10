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Переболевший коронавирусом футболист: "Курение делает вас более восприимчивыми к коронавирусу"

10 апреля, 10:44

Александр Трикиша

Рюшту Речбер утверждает, что вирус опасен для всех, независимо от возраста

Бывший вратарь сборной Турции и испанской "Барселоны" Рюшту Речбер призвал всех серьезно относиться к угрозе коронавируса. Ранее голкипер находился в критическом состоянии из-за инфицирования вирусом. 6 апреля Рюшту был выписан из больницы.

"Нельзя шутить с этим вирусом. Независимо от того сколько вам лет, он опасен для всех. Я бросил курить много лет назад. Курение делает вас более восприимчивыми к коронавирусу", – цитирует Рюшту AS.

Сообщалось, что во время пребывания в больнице состояние Речбера было критическим, но, к счастью, врачам удалось поправить здоровье спортсмена. "Не дайте ему опуститься в легкие": давала советы жены звездного футболиста.

Рюштю – рекордсмен сборной Турции по количеству матчей (120). Он завоевал бронзовые медали на ЧМ-2002 и Евро-2008. В его карьере были "Бешикташ", "Фенербахче", "Барселона" и "Антальяспор".

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Ранее мы писали, что от коронавируса умерла мать главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы. 82-летняя Долорс Сала Каррио ушла из жизни в родной Барселоне.

Инспекция МОЗ проверит Николаевскую область, где не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом:

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коронавирус сборная Турции Рюшту Речбер

Источник: Сегодня|Спорт

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