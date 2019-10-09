Переборчивый: Моуринью отказал Лиону и хочет возглавить клуб из Англии

Жозе Моуринью / Фото: AFP

Бывший тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью отказался возглавить "Лион". Португалец поблагодарил руководство "Ткачей" за доверие, но отклонил предложение. Моуринью планирует работать в Англии, где сейчас живет его семья. Ранее сообщалось, что Жозе может сменить Маурисио Почеттино на посту главного тренера "Тоттенхэма".

"Лион" уволил главного тренера Силвиньо в начале этой недели. 45-летний бразильский специалист тренировал команду с мая 2019 года.

В текущем сезоне "Лион" стартовал в чемпионате Франции с двух уверенных побед над "Монако" и "Анже", но затем команда не смогла выиграть в семи матчах подряд.

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Ранее мы писали, что футболист получил ужасную травму руки, пытаясь забрать мяч у соперника. Инцидент произошел в чемпионате Бразилии. Прямо на поле игроку наложили плотную повязку, чтобы зафиксировать травмированную руку. Так как у его команды больше не оставалось замен, "Вила Нова" доигрывала матч в меньшинстве.

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