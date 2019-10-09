Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,71
27,14

Переборчивый: Моуринью отказал Лиону и хочет возглавить клуб из Англии

9 октября, 22:18

Португалец хочет остаться в АПЛ

Жозе Моуринью

Жозе Моуринью / Фото: AFP

Бывший тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью отказался возглавить "Лион". Португалец поблагодарил руководство "Ткачей" за доверие, но отклонил предложение. Моуринью планирует работать в Англии, где сейчас живет его семья. Ранее сообщалось, что Жозе может сменить Маурисио Почеттино на посту главного тренера "Тоттенхэма".

"Лион" уволил главного тренера Силвиньо в начале этой недели. 45-летний бразильский специалист тренировал команду с мая 2019 года.

В текущем сезоне "Лион" стартовал в чемпионате Франции с двух уверенных побед над "Монако" и "Анже", но затем команда не смогла выиграть в семи матчах подряд.

Реклама

В тренде
Есть вторая медаль! Марина Бех-Романчук прыгнула на подиум чемпионата мира
Марина Бех-Романчук - вторая на чемпионате мира!

Читайте также: Игрок "Баварии", унизивший финалиста Лиги чемпионов, получил признание от УЕФА

Ранее мы писали, что футболист получил ужасную травму руки, пытаясь забрать мяч у соперника. Инцидент произошел в чемпионате Бразилии. Прямо на поле игроку наложили плотную повязку, чтобы зафиксировать травмированную руку. Так как у его команды больше не оставалось замен, "Вила Нова" доигрывала матч в меньшинстве.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

чемпионат Франции Жозе Моуринью Лион Франция

Источник: France Football

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Таиланде забит супергол двойным ударом
В Таиланде забит супергол двойным ударом "ножницами": видео непостижимого шедевраФутбол
"Динамо" в погоне за "Шахтером": результаты и видео всех голов 9-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу
Онлайн матча
Онлайн матча "Аталанта" – "Шахтер" в Лиге чемпионов: Соломон вырывает победуЛига чемпионов
"Атлетико" – "Реал" и "Барса" без Месси: все результаты 7-го тура чемпионата ИспанииФутбол
Где смотреть матч Лиги чемпионов
Где смотреть матч Лиги чемпионов "Аталанта" – "Шахтер"Лига чемпионов
Битва
Битва "канониров" с "дьяволами" и другие матчи 7-го тура чемпионата АнглииФутбол

Новости партнеров

Loading...