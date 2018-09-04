Перед дерби "Селтика" и "Рейнджерс" фанаты спасались от давки на кладбище

Сегодня, 15:41

Знаменитое дерби "Старой Фирмы" 2 сентября прошло в 414-й раз в истории

&quot;Селтик&quot; минимально обыграл &quot;Рейнджерс&quot;. Фото AFP
"Селтик" минимально обыграл "Рейнджерс". Фото AFP

Эксперимент "Селтика" с новой системой допуска и прохода зрителей на стадион едва не закончился трагедией. Специально для фанатов команды "Рейнджерс" была перекрыта улица Лондон Роуд, а болельщиков "Селтика" направили по другой дороге – Джейнфилд стрит. В довольно узком коридоре перед самым матчем началась давка.

К счастью, никто из поклонников футбола серьезно не пострадал. Пять человек получили легкие повреждения, а одного доставили в больницу. Чтобы спастись, многие перелезали через ограждения кладбища.

"Селтик" принес своим фанатам извинения, а полиция Шотландии пообещала более тщательно проанализировать ситуацию с доступом к стадиону.

Принципиальное противостояние "Глазго Рейнджерс" и "Селтика" началось в 1888 году. "Дерби Старой Фирмы" проводилось уже более 414 раз, а последний поединок 2 сентября завершился минимальной победой "Селтика" со счетом 1:0. Наибольшая аудитория, наблюдающая матч дерби, была зафиксирована 26 апреля 1969 года. В тот день финальный поединок Кубка Шотландии, проходивший на стадионе "Хэмпден Парк", смотрели 132 870 болельщиков.

Напомним, что перед стартом ЧМ-2018 фанаты прорвались на тренировку сборной Бразилии, произошла давка.
Глазго Рейнджерс, чемпионат Шотландии, Селтик

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Сегодня|Спорт

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