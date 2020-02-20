Перед дуэлью с "Бенфикой" в Лиге Европы игроки "Шахтера" прогулялись по Харькову

В четверг еврокубки возвращаются в Украину. Единственный представитель нашей страны в футбольной Европе проведет первый поединок плей-офф Лиги Европы. Наш сайт ведет онлайн-трансляцию "Шахтер" – "Бенфика".

Встреча на стадионе "Металлист" в Харькове начнется в 19:55. Соперники заканчивают последние приготовления к матчу. Сегодня "Шахтер" решил "пойти в народ" и прогуляться по городу. Футболисты и тренеры не отказывали в фотографиях и автографах поклонникам, чем обеспечили и себе, и харьковчанам хорошее настроение.

Узнайте о том, что Соломон вернется в строй только к апрелю. Израильтянин забивал за команду важные мячи в Лиге чемпионов.

Особым вниманием пользовались бразильские легионеры "Шахтера" Тете и капитан Тайсон.

Реклама

Читайте также, как "Манчестер Сити" обыграл "Вест Хэм" в чемпионате Англии без украинцев Зинченко и Ярмоленко.

Португальский наставник "горняков" Луиш Каштру также не отказывал в фото прохожим.

Читайте также о том, что Шовковский будет судиться из-за платежки за газ.

Смотрите, как "Шахтер" вырвал победу у словенской "Олимпии" на сборе в Турции

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама