Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,52
26,49

Перед дуэлью с "Бенфикой" в Лиге Европы игроки "Шахтера" прогулялись по Харькову

20 февраля, 12:31

Футболисты и тренеры донецкой команды зарядились позитивом

В четверг еврокубки возвращаются в Украину. Единственный представитель нашей страны в футбольной Европе проведет первый поединок плей-офф Лиги Европы. Наш сайт ведет онлайн-трансляцию "Шахтер" – "Бенфика".

Встреча на стадионе "Металлист" в Харькове начнется в 19:55. Соперники заканчивают последние приготовления к матчу. Сегодня "Шахтер" решил "пойти в народ" и прогуляться по городу. Футболисты и тренеры не отказывали в фотографиях и автографах поклонникам, чем обеспечили и себе, и харьковчанам хорошее настроение.

Узнайте о том, что Соломон вернется в строй только к апрелю. Израильтянин забивал за команду важные мячи в Лиге чемпионов.

Особым вниманием пользовались бразильские легионеры "Шахтера" Тете и капитан Тайсон.

Реклама

Читайте также, как "Манчестер Сити" обыграл "Вест Хэм" в чемпионате Англии без украинцев Зинченко и Ярмоленко.

В тренде
"Шахтер" – "Бенфика": онлайн матча 1/16 финала Лиги Европы

Португальский наставник "горняков" Луиш Каштру также не отказывал в фото прохожим.

Читайте также о том, что Шовковский будет судиться из-за платежки за газ.

Смотрите, как "Шахтер" вырвал победу у словенской "Олимпии" на сборе в Турции

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Харьков футбол Лига Европы Шахтер Донецк плей-офф Бенфика

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Прогноз, расписание и результаты 26-го тура чемпионата Англии по футболу
Прогноз, расписание и результаты 26-го тура чемпионата Англии по футболуФутбол
После матча с китайцами тренер
После матча с китайцами тренер "Днепра" заявил, что его команда подхватила вирусФутбол
Все результаты 24-го тура чемпионата Испании
Все результаты 24-го тура чемпионата ИспанииФутбол
Прогноз, расписание и результаты 24-го тура чемпионата Италии, турнирная таблица
Прогноз, расписание и результаты 24-го тура чемпионата Италии, турнирная таблицаФутбол
"Динамо" Киев – "Динамо" Тбилиси: прямая видеотрансляция товарищеского матчаЧУ по футболу
УЕФА исключил
УЕФА исключил "Манчестер Сити" из еврокубков на два года: "жесть" для Зинченко и ГвардиолыФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...