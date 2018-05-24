Перед финалом в Киеве появилось предложение изменить формат Лиги чемпионов

Глава "Ювентуса" хочет две группы по восемь команд

Президент туринского "Ювентуса" Андреа Аньелли предложил изменить формат проведения Лиги чемпионов УЕФА. Основная идея заключается в том, чтобы клубы увеличили свой заработок за счет увеличения количества европейских игр и уменьшения внутренних (в национальных лигах).

По словам Аньелли, в дискуссиях по этому поводу принимают активное участие лучшие клубы английской премьер-лиги.

"Мы все хотим больше международных и меньше внутренних игр. Клубы хотят развивать свои бренды. Это естественная эволюция", – заявил президент "Ювентуса".

Предложение заключает в себе сохранение 32 команд на групповом этапе Лиги чемпионов, но изменение количества групп до 4 (по 8 команд в каждой). В таком случае команды будут играть как минимум 14 матчей, а не 6 как сейчас.

Аньелли также отметил, что не ждет поддержки своего предложения.

"Что бы вы ни предложили в футболе, вы не будете поддержаны на 100 процентов. Но я могу заверить вас, что у многих команд похожие взгляды", – добавил он.

Напомним, что 26 мая на "Олимпийском" трофей разыграют "Реал" и "Ливерпуль". Все, что надо знать о финале Лиги чемпионов в Киеве: где встретить футболистов, какие улицы перекроют и кого можно будет послушать в фан-зоне.