Перед киевским финалом Лиги чемпионов с Платини сняли обвинения в коррупции

Перед финальным матчем Лиги чемпионов "Реал" – "Ливерпуль" прокуратура Швейцарии решила снять обвинения с экс-главы УЕФА Мишеля Платини по делу о коррупции, сообщает газета Monde.

"Мы вам подтверждаем, что данная процедура не проводится против вашего руководителя Мишеля Платини. Мы также можем вам подтвердить, что ваш руководитель не будет обвинен в рамках данной процедуры", – говорится в документе, находящемся в распоряжении газеты.

Швейцарское федеральное бюро юстиции осенью 2015 года открыло дело против занимавшего на тот момент пост президента ФИФА Зеппа Блаттера по подозрению в незаконном переводе в 2011 году двух миллионов швейцарских франков Мишелю Платини, который тогда возглавлял УЕФА. Арбитражная палата комитета по этике ФИФА в декабре 2015 года отстранила Блаттера и Платини от футбола на восемь лет.

Апелляционный комитет ФИФА в феврале 2016 года сократил срок отстранения чиновников до шести лет. Блаттер и Платини подали апелляции в Cпортивный арбитражный суд (СAS), который сократил дисквалификацию Платини до четырех лет, а апелляцию Блаттера отклонил.