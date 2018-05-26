Перед киевским финалом Лиги чемпионов с Платини сняли обвинения в коррупции

Сегодня, 10:18

Прокуратура Швейцарии сняла обвинения с Платини по делу о коррупции – СМИ

Мишель Платини ирает в гольф. Фото AFP
Мишель Платини ирает в гольф. Фото AFP

Перед финальным матчем Лиги чемпионов "Реал" – "Ливерпуль" прокуратура Швейцарии решила снять обвинения с экс-главы УЕФА Мишеля Платини по делу о коррупции, сообщает газета Monde.

"Мы вам подтверждаем, что данная процедура не проводится против вашего руководителя Мишеля Платини. Мы также можем вам подтвердить, что ваш руководитель не будет обвинен в рамках данной процедуры", – говорится в документе, находящемся в распоряжении газеты.

Швейцарское федеральное бюро юстиции осенью 2015 года открыло дело против занимавшего на тот момент пост президента ФИФА Зеппа Блаттера по подозрению в незаконном переводе в 2011 году двух миллионов швейцарских франков Мишелю Платини, который тогда возглавлял УЕФА. Арбитражная палата комитета по этике ФИФА в декабре 2015 года отстранила Блаттера и Платини от футбола на восемь лет.

Апелляционный комитет ФИФА в феврале 2016 года сократил срок отстранения чиновников до шести лет. Блаттер и Платини подали апелляции в Cпортивный арбитражный суд (СAS), который сократил дисквалификацию Платини до четырех лет, а апелляцию Блаттера отклонил.

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коррупция, Мишель Платини, УЕФА, Лига чемпионов

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РСпорт

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