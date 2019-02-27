Перед матчами команды Александра Зинченко болельщицам будут раздавать прокладки
"Манчестер Сити" присоединился к акции On the Ball: болельщицы при входе на арену получат средства гигиены
Клуб украинского футболиста Александра Зинченко "Манчестер Сити" будет раздавать средства гигиены для женщин на стадионе и других объектах клубной инфраструктуры. Клуб из Манчестера, начиная с сегодняшнего матча премьер-лиги с "Вест Хэмом", присоединяется к акции On the Ball.
Благотворительная кампания была организована летом 2018 года тремя фанатками "Селтика", которые решили внедрить инициативу на стадионах Великобритании. Цель акции – сделать доступными средства гигиены для всех. По оценкам экспертов, каждая десятая девушка или женщина в Великобритании не имеет доступа к этим средствам.
Как сообщалось ранее, Александр Зинченко выиграл с "Манчестер Сити" финал Кубка английской лиги. Однако украинцу не дали подержать трофей, чтобы не сломал, как в прошлый раз. Впрочем, при этом коуч "МанСити" привел Александра в пример другим, заявив: "Все должны учиться у Зинченко".
Также сообщалось, что у Александра Зинченко якобы роман с украинской теннисисткой Ольгой Янчук. Поводом послужили их совместные фото в Instagram.
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