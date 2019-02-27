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Перед матчами команды Александра Зинченко болельщицам будут раздавать прокладки

Сегодня, 20:08

"Манчестер Сити" присоединился к акции On the Ball: болельщицы при входе на арену получат средства гигиены

Перед матчами команды Александра Зинченко болельщицам будут раздавать прокладки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/6d0/a32/5c76d0a3265ba.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/6d0/a32/5c76d0a3265ba.png Футбол "Манчестер Сити" присоединился к акции On the Ball: болельщицы при входе на арену получат средства гигиены

Клуб украинского футболиста Александра Зинченко "Манчестер Сити" будет раздавать средства гигиены для женщин на стадионе и других объектах клубной инфраструктуры. Клуб из Манчестера, начиная с сегодняшнего матча премьер-лиги с "Вест Хэмом", присоединяется к акции On the Ball.

Благотворительная кампания была организована летом 2018 года тремя фанатками "Селтика", которые решили внедрить инициативу на стадионах Великобритании. Цель акции – сделать доступными средства гигиены для всех. По оценкам экспертов, каждая десятая девушка или женщина в Великобритании не имеет доступа к этим средствам.

Как сообщалось ранее, Александр Зинченко выиграл с "Манчестер Сити" финал Кубка английской лиги. Однако украинцу не дали подержать трофей, чтобы не сломал, как в прошлый раз. Впрочем, при этом коуч "МанСити" привел Александра в пример другим, заявив: "Все должны учиться у Зинченко".

Также сообщалось, что у Александра Зинченко якобы роман с украинской теннисисткой Ольгой Янчук. Поводом послужили их совместные фото в Instagram. 

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Тег Манчестер Сити, Александр Зинченко

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Сегодня|Спорт

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