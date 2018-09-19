Перед матчем Лиги чемпионов "Шахтер" прогулялся Харьковом

Сегодня, 14:45

Около сотни болельщиков ждали команду у входа в отель


Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Фото ФК "Шахтер"

Сегодня вечером донецкий "Шахтер" на ОСК "Металлист" стартует в групповом раунде Лиги чемпионов сезона-2018/19. Чемпион Украины проведет матч против бронзового призера чемпионата Германии "Хоффенхайма". Смотреть онлайн "Шахтер" – "Хоффенхайм" можно на нашем сайте в виде текстовой трансляции.

Матчевый день для "горняков" начался с традиционной прогулки по городу. В Харькове отличная солнечная погода, +20 градусов. Около сотни болельщиков ждали команду у входа в отель. Наибольшей популярностью у фанатов пользовались Паулу Фонсека, Марлос, Андрей Пятов и Ярослав Ракицкий. Вчера вечером "горняки" прилетели в Харьков, наставник команды взял с собой 22 игрока, в том числе нападающего Оларенважу Кайоде.

"Шахтер" сыграет в домашней оранжево-черной форме, "Хоффенхайм" – в белом. Стартовый свисток датского арбитра Якоба Келета прозвучит в 19:55.

Эксперты считают украинский клуб фаворитом матча. Так, коэффициент на победу "Шахтера" составляет 1.92, тогда как на победу "Хоффенхайма" можно сделать ставку за коэффициент 4.00, а на ничью – 3.75. Таким образом, вероятность победы "горняков" в матче в среду оценивается в 50 процентов.

Напомним, что футбольный эксперт Сергей Морозов считает соперника "Шахтера" твердым середняком и ожидает сложную борьбу в группе Лиги чемпионов. "Ничья станет неплохим итогом", – заявил Морозов.
футбол, Лига чемпионов, Шахтер Донецк, Хоффенхайм, Шахтер Лига чемпионов

Вы сейчас просматриваете новость "Перед матчем Лиги чемпионов "Шахтер" прогулялся Харьковом". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Официальный сайт ФК "Шахтер"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

"Реал" примет "Рому" в первом туре Лиги чемпионов. Фото AFP

Матчи среды в Лиге чемпионов: расписание и результаты

Сегодня, 13:50

"Реал" - "Рома", "Валенсия" - "Ювентус", "Бенфика" - "Бавария" и другие игры первого тура ЛЧ 19 сентября

Футбол

"Шахтер" примет "Хоффенхайм" в Лиге чемпионов

"Шахтер" - "Хоффенхайм" в Лиге чемпионов: когда начало и где смотреть

Сегодня, 13:01

Расписание трансляций матча группы F в Харькове 19 сентября на ТВ и в интернете
Загрузка...

Футбол

Матч "Шахтер" - "Хоффенхайм" начнется в 19:55

Букмекеры дают 50 процентов на победу "Шахтера" на старте Лиги чемпионов

Сегодня, 11:38

Прогноз букмекеров на матч "Шахтер" - "Хоффенхайм": "горняки" победят в матче с большим количеством голов, забьют Мораес, Тайсон и Марлос

Футбол

Сергей Морозов: "Из оборонительных игроков, способных затормозить и задержать атаку противника в средней линии, по сути, есть один Степаненко"

Футбольный эксперт Сергей Морозов о матче "Шахтер" - "Хоффенхайм": "Ничья станет неплохим итогом"

Сегодня, 10:42

Сергей Морозов считает соперника "горняков" твердым середняком и ожидает сложную борьбу в группе Лиги чемпионов

Футбол

Онлайн матча "Шахтер" - "Хоффенхайм"

Сегодня, 10:11

Текстовая трансляция поединка первого тура Лиги чемпионов

Футбол

Обзор супербитвы "Ливерпуль" - "ПСЖ" в Лиге чемпионов

Сегодня, 10:08

Голы и лучшие моменты поединка первого тура группового этапа Лиги чемпионов
Загрузка...