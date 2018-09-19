Перед матчем Лиги чемпионов "Шахтер" прогулялся Харьковом
Около сотни болельщиков ждали команду у входа в отель
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Фото ФК "Шахтер"
Сегодня вечером донецкий "Шахтер" на ОСК "Металлист" стартует в групповом раунде Лиги чемпионов сезона-2018/19. Чемпион Украины проведет матч против бронзового призера чемпионата Германии "Хоффенхайма". Смотреть онлайн "Шахтер" – "Хоффенхайм" можно на нашем сайте в виде текстовой трансляции.
Матчевый день для "горняков" начался с традиционной прогулки по городу. В Харькове отличная солнечная погода, +20 градусов. Около сотни болельщиков ждали команду у входа в отель. Наибольшей популярностью у фанатов пользовались Паулу Фонсека, Марлос, Андрей Пятов и Ярослав Ракицкий. Вчера вечером "горняки" прилетели в Харьков, наставник команды взял с собой 22 игрока, в том числе нападающего Оларенважу Кайоде.
"Шахтер" сыграет в домашней оранжево-черной форме, "Хоффенхайм" – в белом. Стартовый свисток датского арбитра Якоба Келета прозвучит в 19:55.
Эксперты считают украинский клуб фаворитом матча. Так, коэффициент на победу "Шахтера" составляет 1.92, тогда как на победу "Хоффенхайма" можно сделать ставку за коэффициент 4.00, а на ничью – 3.75. Таким образом, вероятность победы "горняков" в матче в среду оценивается в 50 процентов.
Напомним, что футбольный эксперт Сергей Морозов считает соперника "Шахтера" твердым середняком и ожидает сложную борьбу в группе Лиги чемпионов. "Ничья станет неплохим итогом", – заявил Морозов.
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