Перед матчем Лиги чемпионов "Шахтер" прогулялся Харьковом

Около сотни болельщиков ждали команду у входа в отель

Сегодня вечером донецкий "Шахтер" на ОСК "Металлист" стартует в групповом раунде Лиги чемпионов сезона-2018/19. Чемпион Украины проведет матч против бронзового призера чемпионата Германии "Хоффенхайма". Смотреть онлайн "Шахтер" – "Хоффенхайм" можно на нашем сайте в виде текстовой трансляции.

Матчевый день для "горняков" начался с традиционной прогулки по городу. В Харькове отличная солнечная погода, +20 градусов. Около сотни болельщиков ждали команду у входа в отель. Наибольшей популярностью у фанатов пользовались Паулу Фонсека, Марлос, Андрей Пятов и Ярослав Ракицкий. Вчера вечером "горняки" прилетели в Харьков, наставник команды взял с собой 22 игрока, в том числе нападающего Оларенважу Кайоде.

"Шахтер" сыграет в домашней оранжево-черной форме, "Хоффенхайм" – в белом. Стартовый свисток датского арбитра Якоба Келета прозвучит в 19:55.

Эксперты считают украинский клуб фаворитом матча. Так, коэффициент на победу "Шахтера" составляет 1.92, тогда как на победу "Хоффенхайма" можно сделать ставку за коэффициент 4.00, а на ничью – 3.75. Таким образом, вероятность победы "горняков" в матче в среду оценивается в 50 процентов.

Напомним, что футбольный эксперт Сергей Морозов считает соперника "Шахтера" твердым середняком и ожидает сложную борьбу в группе Лиги чемпионов. "Ничья станет неплохим итогом", – заявил Морозов.