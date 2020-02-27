Перед матчем с "Шахтером" тренер "Бенфики" заговорил о смерти

Главный тренер "Бенфики" Бруну Лаже поделился своими ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Шахтера", который состоится сегодня в Лиссабоне. Начало – в 22:00 по киевскому времени. Смотреть Бенфика – Шахтер онлайн можно в мультимедийной трансляции на нашем сайте.
- Матч недельной давности в Харькове получился довольно неплохим. Однако, надо признать, что "Шахтер" был лучше в Украине, – заявил в комментарии каналу "Футбол 1" наставник "Бенфики" Бруну Лаже. – Но теперь на нашей стороне фанаты, это добавляет уверенности. Убежден, что покажем качественную игру и победим.
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- Что бы вы хотели изменить перед ответным матчем?
- Прежде всего – игру без мяча. Должны быть лучше в обороне: агрессивность, единоборства, прессинг. Должны правильно действовать, когда "Шахтер" будет владеть мячом.
- Станет ли вылет от "Шахтера" трагедией? Есть ли угроза вашего увольнения?
- Не хочу говорить о будущем. Наша цель – выиграть.
- Но будет ли это трагедией?
- Не хочу заглядывать вперед. Вы когда-то умрете, но не хотите же об этом говорить? Конечно, нет. Давайте подождем и посмотрим, что случится, – подытожил Бруну Лаже.
Тренеры "Шахтера" и "Бенфики" Каштру и Лаже. Фото – Reuters
Напомним, неделю назад в Харькове "Шахтер" обыграл "Бенфику" со счетом 2:1. У "горняков" голами отличились Алан Патрик и Виктор Коваленко.
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