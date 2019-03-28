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Перед стартом второго этапа чемпионата Украины "Олимпик" усилился опытным полузащитником

Сегодня, 14:09

Воспитанник одесского "Черноморца" Имеет опыт выступлений в Казахстане, Молдове и Беларуси

Ринар Валеев стал игроком "Олимпика"
Ринар Валеев стал игроком "Олимпика". Фото: Официальный сайт ФК "Олимпик"
Перед стартом второго этапа чемпионата Украины "Олимпик" усилился опытным полузащитником //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/cb9/387/5c9cb938738fe.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/cb9/387/5c9cb938738fe.png Футбол Воспитанник одесского "Черноморца" Имеет опыт выступлений в Казахстане, Молдове и Беларуси

Накануне старта второго этапа чемпионата Украины донецкий "Олимпик" усилился опытным футболистом. Контракт с клубом сроком на один год подписал 31-летний полузащитник Ринар Валеев.

Предыдущие клубы: "Черноморец" (Одесса), "Сталь" (Алчевск), "Оболонь" (Киев), "Кривбасс" (Кривой Рог), "Иртыш" (Казахстан), "Мариуполь", "Горняк" (Кривой Рог), "Дачия" (Кишинев), "Ислочь" (Беларусь)

Воспитанник одесского "Черноморца", в юности уехал в Нидерланды, где выступал за молодежную команду "Де Граафсхап". Вскоре вернулся в Украину и дебютировал в Премьер-лиге в составе родного "Черноморца". Имеет опыт выступлений в различных клубах УПЛ, поиграл за рубежом – в Казахстане, Молдове и Беларуси.

В украинской Премьер-лиге в общей сложности провел 129 игр и забил шесть голов. Имеет опыт выступлений в квалификации Лиги Европы. Всего за карьеру сыграл более двухсот поединков. Может сыграть как в центре поля, так и на фланге атаки.

Ранее мы писали, что "Олимпик" усилился нигерийским защитником. 18-летний Дарлингтон Игвекали заключил соглашение с донецким клубом до лета 2023 года.

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Тег чемпионат Украины, Олимпик Донецк, Ринар Валеев

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Источник:

Официальный сайт ФК "Олимпик"

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