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Передал привет Сарри: Роналду забил в ворота Литвы больше голов, чем кому-либо в карьере

15 ноября, 00:17

Португальский нападающий будет сниться литовским футболистам в кошмарах

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду достойно ответил главному тренеру итальянского "Ювентуса" Маурицио Сарри, с которым он побил горшки после замены в матче чемпионата Италии против "Милана". Сарри заявил, что поменял Роналду из-за травмы, но сам португалец в матче отбора на Евро-2020 против Литвы доказал, что находится в отличной форме.

"Чтобы закрыть эту тему, можем сообщить новость, что с капитаном все хорошо. Я не только в порядке, но могу сказать, что нахожусь в хорошей форме. Баланс определенно положительный. Теперь можете брать интервью у других", – сказал Криштиану перед матчем и доказал свои слова на деле.

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Роналду оформил хет-трик, а его команда разгромила балтийцев со счетом 6:0. Португальцы сохранили за собой второе место в группе В и находятся в шаге от выхода на чемпионат Европы. Для этого им нужно обыграть в заключительном туре Люксембург, либо ждать осечки Сербии в матче против Украины.

Португалия – Литва – 6:0
Голы: Роналду (7, пен, 22, 65), Пицци (52), Пасиенсия (56), Бернарду Силва (63)

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Но на этом достижения Роналду не закончились. Нападающий сборной Португалии забил в ворота Литвы семь мячей, учитывая покер в первой встрече. Больше ни одна другая сборная не страдала настолько от пятикратного обладателя "Золотого мяча". По пять голов в матчах за сборную Роналду забил командам Андорры, Армении, Швеции и Латвии.

Кроме того, сегодня Роналду достиг отметки в 98 голов за сборную Португалии. От мирового рекорда, который принадлежит иранцу Али Даеи, его отделяют 11 мячей.

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обзор видео голов Криштиану Роналду сборная Португалии Евро-2020 сборная Литвы

Источник: Сегодня|Спорт

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