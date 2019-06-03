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Переговорам с Суркисом Хацкевич предпочел встречу с Милевским

3 июня, 22:21

Белорусский тренер, у которого истек контракт с "Динамо", набирается сил в компании экс-звезды киевлян

Хацкевич и Милевский в Батуми
Хацкевич и Милевский в Батуми. Фото: Instagram

Неопределенная ситуация с главным тренером киевского "Динамо" получила неожиданный поворот. Как известно, киевляне официально остались без тренера – истек контракт с Александром Хацкевичем. В эти дни у него должна была состояться встреча с президентом клуба Игорем Суркисом, на которой должно было решиться, будет ли продлено сотрудничество с белорусом. Однако, как сообщается, Хацкевич попросил ее перенести, чтобы немного отойти психологически и потом уже обсудить с боссом "бело-синих" свое будущее. 

И вот стало известно, в какой компании набирается энергии для судьбоносных переговоров с Суркисом Хацкевичем. Экс-капитан киевлян Артем Милевский, прилетевший в Грузию отдохнуть к своему другу Темуру Парцвании, выложил в Instagram фото, на котором он и Парцвания запечатлены вместе с Александром Хацкевичем и его ассистентом по тренерскому штабу Максимом Шацких на берегу Черного моря в Батуми. "Приехал к другу, а встретил легенд, – написал Милевский. – Вспоминается много хорошего".

Один из подписчиков поинтересовался у Милевского: "Хац в ДК не зовет?". Артем оставил этот вопрос без ответа. Зато другой подписчик по этому поводу сделал ремарку: "А Хац уже не тренер ДК". 

Как сообщалось ранее, Абдул Кадири Мохаммед официально стал игроком "Динамо". Ганский футболист подписал с клубом контракт по схеме 4+1.

Также мы писали, что Гусев не исключил, что станет очередным "динамовским сердцем" у руля киевлян. Знаменитый полузащитник повторяет путь экс-наставника "Динамо" Реброва.

Напомним, в последнем матче сезона "Динамо", играя в меньшинстве, победило на выезде "Александрию".

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Тег Динамо Киев, Артем Милевский, Александр Хацкевич

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Сегодня|Спорт

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