"Переходить на личности не буду": Хацкевич – о поражении от "Александрии"

"Динамо" в воскресенье на выезде проиграло "Александрии" (1:2) и после 16 тура чемпионата Украины опустилось на третью строчку в турнирной таблице. Победный гол в ворота киевского клуба был забит с пенальти, который в свои ворота "привез" голкипер Денис Бойко. Игру и ее результат после матча прокомментировал главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич.

— На самом деле, хорошая такая, динамичная игра. Можно даже сказать, без середины, с переходом из обороны в атаку одной команды, второй команды. Нам не хватило где-то свежести, особенно это было видно во втором тайме. Много было технического брака в таких ситуациях, которых наши футболисты не должны были допускать. В те моменты, когда мы пытались вскрывать оборону через фланги, были хорошие выходы. Но вот последний пас, исполнение... Это нас сегодня подвело. На одну ошибку мы совершили больше, и "Александрия" победила.

— Насколько на состоянии футболистов "Динамо" сказалось пребывание в сборных, ведь "Александрия" целенаправленно готовилась к сегодняшнему поединку?

— Как я уже сказал, именно поэтому нам во втором тайме не хватило свежести в техническом исполнении. Игры сборных всегда сказываются. Только в пятницу мы провели совместную тренировку, но это не стало определяющим фактором.

— Сидорчук в центре защиты — это вынужденный ход?

— Это вынужденный ход, потому что Бурда получил травму в расположении сборной. Мы понимали, что больше будем владеть мячом, а поскольку у Сергея хороший первый пас и он неплохо действует на втором этаже, то приняли такое решение. Могу сказать, что на новой для себя позиции он сыграл достаточно надежно и уверенно.

— Держали ли футболисты в голове тяжелый вылет в Казахстан?

— Мы готовимся от игры к игре. С "Александрией" была так же важна игра. У нас большого выбора исполнителей нет, работаем с достаточно молодой командой. Плюс есть травмы у Пиварича и Бурды, поэтому не было особых вариантов для маневров. Вышел молодой Русин, который старался, но он был нашим единственным усилением атаки.

— Как вы можете объяснить лишь одну замену в матче, в котором ваша команда уступала?

— Как я уже сказал, для усиления атаки у нас был только один Русин.

— А как же Дуэлунд?

— После игры мы можем говорить все что угодно. А на какую позицию Дуэлунда выпустить? Шапаренко на своем месте действовал довольно активно. Мы же выпустили на поле второго нападающего.

— Прокомментируйте игру Бойко...

— Все мы ошибаемся. Я ошибаюсь, футболисты ошибаются. Мы выигрываем и проигрываем вместе. Поэтому переходить на личности я не буду. Есть доверие.