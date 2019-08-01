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Перекладина, два удаления и гол Громова: обзор матча "Заря" – "Будучность"

Сегодня, 21:18

Вице-чемпионы Черногории потрясли перекладину ворот украинского клуба, после чего пропустили гол и лишились двух игроков

"Заря" обыграла "Будучность" 1:0 в ответном матче. Фото ФК "Заря"

"Заря" обыграла "Будучность" 1:0 в ответном матче. Фото ФК "Заря"

Перекладина, два удаления и гол Громова: обзор матча "Заря" – "Будучность" https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%8F%20%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%8F%20%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C Футбол Вице-чемпионы Черногории потрясли перекладину ворот украинского клуба, после чего пропустили гол и лишились двух игроков

"Заря" дважды обыграла "Будучность", заработала 260 тысяч евро призовых от УЕФА и пробилась в третий раунд квалификации Лиги Европы. В четверг в ответном поединке второго круга отбора украинская команда минимально обыграла вице-чемпионов Черногории. Единственный гол в первом тайме забил Артем Громов. После пропущенного мяча гости лишились двух игроков – они были удалены ирландским арбитром встречи. Впрочем, даже играя в большинстве, команда Виктора Скрипника больше не смогла расписаться в воротах "Будучности".

Обзор матча "Заря" – "Будучность":

"Заря": 1. Заури Махарадзе, 7. Владислав Кочергин (77. Игорь Чайковский, 68), 10. Дмитрий Хомченовский, 15. Виталий Вернидуб (к), 17. Богдан Леднев, 18. Александр Тымчик (6. Никита Каменюка, 64), 19. Максим Лунев, 20. Джоель Абу Ханна, 21. Дмитрий Иванисеня, 28. Артем Громов (22. Владислав Кабаев, 61), 98. Евгений Чеберко. 

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"Будучность": 1. Милош Драгоевич, 7. Дражко Божович, 8. Лука Миркович, 9. Михайло Перович (6. Боян Роганович, 37), 18. Петер Грбич (19. Милош Рачкович, 53), 20. Милош Мийич, 23. Деян Боевич, 24. Стефан Милич (к), 29. Василий Тержич, 30. Душан Стоилкович (99. Деян Зарубица, 75), 80. Никола Джурич.

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Мы проводили текстовый онлайн матча "Заря" – "Будучность".

Удары (в створ): 9(6) – 5(2)
Угловые: 4-7
Офсайды: 1-1

Напомним, что для луганского клуба ответный поединок против "Будучности" станет третьим официальным в нынешнем сезоне. Ранее команда Виктора Скрипника успела стартовать в украинской Премьер-лиге. Матч против "Ворсклы" прошел в Полтаве и завершился минимальной победой "Зари". Быстрый гол забил Богдан Леднев:

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Лига Европы видео голов Заря Луганск Артем Громов Будучность Подгорица

Источник: Сегодня|Спорт

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