Перекладина дважды спасла "Айнтрахт": обзор матча против "Шахтера"
"Айнтрахт" выбил "Шахтер" из Лиги Европы, обыграв "горняков" со счетом 4:1 в ответном матче
Футболисты немецкого "Айнтрахта" победили "Шахтер" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и по сумме двух встреч прошли в следующую стадию турнира. Ответная игра, прошедшая во Франкфурте-на-Майне в четверг, завершилась со счетом 4:1. В составе победителей дубль оформил Себастьян Алле (на 27-й и 80-й минутах), также голами отметились Лука Йович (23) и Анте Ребич (88). У чемпионов Украины отличился Жуниор Мораес (64). В середине второго тайма при счете 2:1 дважды футболисты "Шахтера" пробивали в перекладину ворот "Айнтрахта". Первый матч в Харькове завершился со счетом 2:2, по сумме двух игр в 1/8 финала прошел "Айнтрахт". Мы проводили текстовый онлайн ответного матча "Айнтрахт" – "Шахтер" – 4:1 с фото и видеоповторами.
Обзор матча "Айнтрахт" – "Шахтер" – 4:1
Напомним, что борьбу в Лиге Европы продолжает еще один украинский клуб – "Динамо". Сегодня киевляне проводят ответный поединок против греческого "Олимпиакоса" на НСК "Олимпийский". Мы проводим онлайн матча "Динамо" – "Олимпиакос" с фото и видеоповторами.
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