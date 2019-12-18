Перекрытые улицы и баррикады вокруг отеля: полиция ужесточает безопасность перед Эль Класико

Месси и Модрич, похоже, 26 октября не сыграют / Фото: AFP

Полиция испанской Каталонии с утра начала усиливать меры безопасности в районе стадиона "Камп Ноу" в Барселоне, где сегодня, 18 декабря, в Эль Классико в рамках Примеры сыграют местная "Барселона" и мадридский "Реал". Онлайн-трансляцию "Барселона" – "Реал" с интересными фактами и фото и поминутным описание событий на поле вы найдете на нашем сайте.

Напомним, что это матч 10-го тура чемпионата Испании. Играться поединок должен был еще в октябре, но тогда полиция не смогла гарантировать безопасность его участникам из-за выступления в Барселоне сторонников независимости Каталонии. Встречу перенесли на зиму. Однако непросто будет стражам порядка и сегодня.

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Именно из-за соображений безопасности "Барселону" и "Реал" попросили поселиться в одном отеле, чтобы не распылять силы полиции. Также стражи порядка уже частично перекрыли движение по двум улицам, по которым обе команды должны будут прибыть на стадион. Кроме того, полиция возвела ограждения вокруг отеля, где будут находиться футболисты до матча. Мадридский клуб поедет от отеля на двух автобусах: в одном будет команда, в другом – персонал. Их будут сопровождать 12 полицейских фургонов. Об этом сообщает испанская пресса.

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