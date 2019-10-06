Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,88
27,24

Перелом не подтвердился: "Тотенхэм" озвучил диагноз Льориса после жуткого падения

6 октября, 10:59

Французский голкипер неудачно приземлился на левую руку в матче с "Брайтоном"

Уго Льорис

Уго Льорис / Фото: Reuters

Реклама

Пресс-служба "Тоттенхэма" опубликовала информацию о травме вратаря Уго Льориса, которую он получил за мгновение до того, как пропустил гол в матче 8-го тура английской Премьер-лиги с "Брайтона" (0:3).

"Мы можем подтвердить, что Уго Льорис вывихнул локтевой сустав в матче с "Брайтоном", – сообщается на официальной странице лондонского клуба в Twitter.

Льорис получил серьезную травму, пытаясь опереться на левую руку, когда упал за линию ворот, отбив перед собой навес с фланга. Сразу после этого мяч добил в ворота Ниль Мопе. На следующей неделе голкипер повторно пройдет медосмотр, по итогам которого будет определен срок восстановления.

Ранее мы писали, что футболист получил ужасную травму руки, пытаясь забрать мяч у соперника. Инцидент произошел в чемпионате Бразилии. Прямо на поле игроку наложили плотную повязку, чтобы зафиксировать травмированную руку. Так как у его команды больше не оставалось замен, "Вила Нова" доигрывала матч в меньшинстве.

Недавно мы писали, что вратарь команды Рыбалки потерял сознание после чудовищного столкновения с соперником. В результате столкновения вратарь "Сивасспора" частично потерял память.

Напомним, что в недавнем матче квалификации Лиги Европы 20-летний вратарь "Стяуа" потерял сознание в матче против "Млады Болеслав". Первое, что спросил вратарь, после того как пришел в сознание: "Гол был?"

Смотрите, как "Тоттенхэм" был разгромлен "Баварией" в Лиге чемпионов:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

чемпионат Англии Тоттенхэм Уго Льорис Брайтон

Источник: Championat.ru

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Таиланде забит супергол двойным ударом
В Таиланде забит супергол двойным ударом "ножницами": видео непостижимого шедевраФутбол
"Динамо" в погоне за "Шахтером": результаты и видео всех голов 9-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу
Онлайн матча
Онлайн матча "Аталанта" – "Шахтер" в Лиге чемпионов: Соломон вырывает победуЛига чемпионов
"Атлетико" – "Реал" и "Барса" без Месси: все результаты 7-го тура чемпионата ИспанииФутбол
Где смотреть матч Лиги чемпионов
Где смотреть матч Лиги чемпионов "Аталанта" – "Шахтер"Лига чемпионов
Битва
Битва "канониров" с "дьяволами" и другие матчи 7-го тура чемпионата АнглииФутбол

Новости партнеров

Loading...