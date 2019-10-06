Перелом не подтвердился: "Тотенхэм" озвучил диагноз Льориса после жуткого падения

Французский голкипер неудачно приземлился на левую руку в матче с "Брайтоном"

Уго Льорис / Фото: Reuters

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Пресс-служба "Тоттенхэма" опубликовала информацию о травме вратаря Уго Льориса, которую он получил за мгновение до того, как пропустил гол в матче 8-го тура английской Премьер-лиги с "Брайтона" (0:3).

"Мы можем подтвердить, что Уго Льорис вывихнул локтевой сустав в матче с "Брайтоном", – сообщается на официальной странице лондонского клуба в Twitter.

Льорис получил серьезную травму, пытаясь опереться на левую руку, когда упал за линию ворот, отбив перед собой навес с фланга. Сразу после этого мяч добил в ворота Ниль Мопе. На следующей неделе голкипер повторно пройдет медосмотр, по итогам которого будет определен срок восстановления.

Ранее мы писали, что футболист получил ужасную травму руки, пытаясь забрать мяч у соперника. Инцидент произошел в чемпионате Бразилии. Прямо на поле игроку наложили плотную повязку, чтобы зафиксировать травмированную руку. Так как у его команды больше не оставалось замен, "Вила Нова" доигрывала матч в меньшинстве.

Недавно мы писали, что вратарь команды Рыбалки потерял сознание после чудовищного столкновения с соперником. В результате столкновения вратарь "Сивасспора" частично потерял память.

Напомним, что в недавнем матче квалификации Лиги Европы 20-летний вратарь "Стяуа" потерял сознание в матче против "Млады Болеслав". Первое, что спросил вратарь, после того как пришел в сознание: "Гол был?"

Смотрите, как "Тоттенхэм" был разгромлен "Баварией" в Лиге чемпионов:

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