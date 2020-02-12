Перенесший инфаркт Икер Касильяс завершит карьеру ради президентского кресла

Икер Касильяс / Фото: Twitter

Знаменитый испанский вратарь Икер Касильяс близок к завершению карьеру. По информации Mundo Deportivo голкипер намерен продолжить свою карьеру в чиновничьих кабинетах, поэтому выдвинет свою кандидатуру на выборах президента Королевской федерации футбола Испании. В ноябре Икер Касильяс провел первую тренировку на поле после инфаркта.

По информации издания, Касильяс уже определился с выдвижением, а поддержать его готово объединение клубов в лице ла лиги и Ассоциация футболистов Испании. Также, Mundo Deportivo пишет, что 38-летний вратарь уведомил о своем решении всех партнеров по сборной Испании, с которыми выигрывал ЧМ-2010 в ЮАР.

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Дата выборов пока неизвестна, однако источник сообщает, что они могут состояться в конце марта. Нынешний глава Королевской федерации футбола Испании, Луис Рубиалес, возглавляет организацию с мая 2018 года, он был выбран на срок в 2 года. Рубиалес также выдвинул свою кандидатуру на предстоящие выборы.

Напомним, сердечный приступ случился у Касильяса весной прошлого года во время тренировки. В ходе занятия вратарь, в составе "Реала" трижды выигрывавший Лигу чемпионов, почувствовал недомогание. Медицинский штаб "Порту" доставил футболиста в один из городских госпиталей, где позже ему была сделана операция. Сейчас жизни Касильяса ничто не угрожает.

Изначально врачи сообщили неутешительные новости для Икера Касильяса. Как заявил сразу после случившегося испанский кардиолог Хуан Антонио Корбалан, голкипер может и не мечтать о возобновлении своей футбольной карьеры.

Свой последний матч в ЛЧ за "Порту" Касильяс сыграл в 1/4 финала с "Ливерпулем" (1:4):

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