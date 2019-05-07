Переоделся в девушку и станцевал со шваброй: знаменитый француз взорвал Instagram

Экс-футболист сборной Франции развлекается в соцсетях

Патрис Эвра. Фото: Instagram

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед", "Ювентуса" и сборной Франции Патрис Эвра выложил в Instagram новый ролик с необычным танцем со шваброй. Пикантность видео придает тот факт, что француз танцует в женской одежде.

Эвра и ранее снимал необычные ролики. Например, в ноябре 2018 года он поздравил подписчиков с Днем благодарения, отшлепав на камеру сырую индейку.

Традиционно эпатажный француз завершает ролики своей коронной фразой "I love this game" – я люблю эту игру.

За свою карьеру Эвра пять раз становился чемпионом Англии, дважды выигрывал Серию А, неоднократно завоевывал национальные кубки Англии, Италии и Франции, а в сезоне 2007/08 с "МЮ" побеждал в Лиге чемпионов, а затем и в клубном чемпионате мира. Кроме того, в его активе 81 матч в составе сборной Франции, с которой он завоевал "серебро" чемпионата Европы-2016.

Не так давно Эвра заработал удаление за удар ногой в голову одного из болельщиков "Марселя" до начала матча Лиги Европы с португальской "Виторией". Позже УЕФА дисквалифицировал 36-летнего футболиста до 30 июня 2018 года во всех турнирах под эгидой организации.

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