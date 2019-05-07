Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,48
29,54
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Переоделся в девушку и станцевал со шваброй: знаменитый француз взорвал Instagram

7 мая, 14:27

Экс-футболист сборной Франции развлекается в соцсетях

Патрис Эвра
Патрис Эвра. Фото: Instagram

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед", "Ювентуса" и сборной Франции Патрис Эвра выложил в Instagram новый ролик с необычным танцем со шваброй. Пикантность видео придает тот факт, что француз танцует в женской одежде.

Эвра и ранее снимал необычные ролики. Например, в ноябре 2018 года он поздравил подписчиков с Днем благодарения, отшлепав на камеру сырую индейку.

Традиционно эпатажный француз завершает ролики своей коронной фразой "I love this game" – я люблю эту игру.

За свою карьеру Эвра пять раз становился чемпионом Англии, дважды выигрывал Серию А, неоднократно завоевывал национальные кубки Англии, Италии и Франции, а в сезоне 2007/08 с "МЮ" побеждал в Лиге чемпионов, а затем и в клубном чемпионате мира. Кроме того, в его активе 81 матч в составе сборной Франции, с которой он завоевал "серебро" чемпионата Европы-2016.

Не так давно Эвра заработал удаление за удар ногой в голову одного из болельщиков "Марселя" до начала матча Лиги Европы с португальской "Виторией". Позже УЕФА дисквалифицировал 36-летнего футболиста до 30 июня 2018 года во всех турнирах под эгидой организации.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег видео, футболист, Патрис Эвра

Вы сейчас просматриваете новость " Переоделся в девушку и станцевал со шваброй: знаменитый француз взорвал Instagram". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сумасшедшее видео: знаменитый французский футболист отшлепал индейку

21 ноября 2018, 22:48

Экс-капитан сборной Франции записал странное видео ко Дню благодарения

"Если Роналду пригласит вас домой, не соглашайтесь": откровенная история бывшего футболиста

19 июня 2018, 12:32

Патрис Эвра рассказал несколько историй о молодом Криштиану Роналду

Футболист Икер Касильяс, перенесший инфаркт, выписан из больницы

Вчера, 17:32

Голкипер "Порту" выписан из больницы после перенесенного сердечного приступа и операции

Капитан "Челси" Гари Кэхилл покидает клуб: "Смотреть за играми с трибун – это то, чего я не ожидал"

5 мая, 11:06

"Ухожу с высоко поднятой головой": ветеран "Челси" объявил об уходе из клуба и раскритиковал тренера Сарри

Врачи назвали сроки восстановления Икера Касильяса после перенесенного инфаркта

3 мая, 20:33

Вратарь "Порту" будет приходить в норму 2-3 месяца, а решение о его спортивной карьере пока не принято

Второй после Месси: Карлос Тевес выиграл 27-й трофей в карьере

3 мая, 19:23

Футболист помог "Бока Хуниорс" завоевать Суперкубок Аргентины

"Никогда не были освободителями": советских солдат лишили званий

Кого унес 2019 год: 7 звезд, которых мы будем вспоминать

Скачки, дождь и откровенные наряды девушек

В СМИ появилась точная дата и место свадьбы Насти и Потапа

Не надо стесняться: 5 правил нескромности от психолога Холоденко

Типы фигуры: что наш силуэт говорит о нас?

Китайская девочка свалилась в вольер к пандам: видео

Новые правила оплаты "коммуналки": Что ждет украинцев

Тайная подруга молодой звезды Реала раскрыта из-за селфи в ванной

Чего ждать от цен на овощи в мае - прогноз

«Сбежавший с Украины» Матиос объяснил свое исчезновение

Умные фитнес-браслеты по "копеечным" ценам

Трамп выиграл чемпионат мира по снукеру

Вчера, 21:48

29-летний англичанин Джадд Трамп впервые стал чемпионом мира по снукеру, обыграв в финале Джона Хиггинса

Рейтинг популярности команд украинской Премьер-лиги в Instagram

Вчера, 20:18

У "Шахтера" и "Динамо" подписчиков больше, чем у остальных десяти клубов чемпионата Украины вместе взятых

"Динамо" – "Александрия", бразильское дерби в Харькове и другие матчи 27 тура Премьер-лиги

5 мая, 19:12

Киевляне потеряли очки, а "Шахтер" забил пять голов и оторвался на девять очков

Лучший боксер мира Сауль Альварес объединил титулы: видео боя, записки судей и статистика поединка с Джейкобсом

5 мая, 10:21

Чемпион мира по версиям WBA и WBC Сауль Альварес по очкам победил обладателя титула IBF Дэниэла Джейкобса

Где смотреть матч "Шахтер" – "Львов" в чемпионате Украины

4 мая, 15:54

Список трансляций матча 27 тура Премьер-лиги на ТВ и в интернете

Не няшки: 10 звездных детей, которых сложно назвать милыми

Гелетей прокомментировал желание Зеленского съехать из АП

Порошенко сказал, кому в Украине введут ежегодную "13-ю пенсию"