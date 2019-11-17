Переписали историю: сборная Украины установила уникальное достижение в Белграде

Впервые за время независимости украинская национальная команда завершила год, не проиграв ни одного матча

Артем Беседин / Фото: Reuters

Гол Артема Беседина на 93-й минуте матча с сербами не только принес сборной Украины ничью 2:2 и статус сеяной на жеребьевке Евро-2020. Добытый в Белграде результат помог украинской национальной команде установить уникальное в своей истории достижение – "сине-желтые" впервые за время независимости завершили календарный год, не проиграв в нем ни единого поединка!

В 2019 году команда Андрея Шевченко добилась семи побед и трех ничьих в восьми официальных и двух товарищеских встречах. Это первый подобный случай за 28 лет существования национальной команды.

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Все матчи сборной Украины в 2019 году

17.11.2019 Сербия 2:2 Украина ЧЕ-2020

Украина ЧЕ-2020 14.11.2019 Украина 1:0 Эстония ТМ

Эстония ТМ 14.10.2019 Украина 2:1 Португалия ЧЕ-2020

Португалия ЧЕ-2020 11.10.2019 Украина 2:0 Литва ЧЕ-2020

Литва ЧЕ-2020 10.09.2019 Украина 2:2 Нигерия ТМ

Нигерия ТМ 07.09.2019 Литва 0:3 Украина ЧЕ-2020

Украина ЧЕ-2020 10.06.2019 Украина 1:0 Люксембург ЧЕ-2020

Люксембург ЧЕ-2020 07.06.2019 Украина 5:0 Сербия ЧЕ-2020

Сербия ЧЕ-2020 25.03.2019 Люксембург 1:2 Украина ЧЕ-2020

Украина ЧЕ-2020 22.03.2019 Португалия 0:0 Украина ЧЕ-2020

Напомним, перед матчем с сербами сборная Украины потренировалась на Эстонии, обыграв ее в товарищеском матче в Запорожье со счетом 1:0. Победный мяч – тоже в добавленное время – со штрафного забил Роман Безус.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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