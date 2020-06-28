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Переплюнул всех: скандалист и крушитель "Ливерпуля" Симеоне из "Атлетико" установил тренерский рекорд

28 июня, 13:16

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Аргентинский специалист футбола добыл больше всех побед во главе мадридского клуба

Вчера вечером в чемпионате Испании прошли очередные матчи. В одном из них мадридский "Атлетико" дома выиграл у "Алавеса" со счетом 2:1. Эта победа стало знаменательной для аргентинского тренера "матрасников". Кстати, в апреле Диего Симеоне исполнилось 50 лет.

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Теперь у Симеоне 195 побед во главе мадридского клуба, где он работает с 2011 года. Таким образом, Диего (на фото ниже) установил достижение для тренеров "Атлетико". Ранее 194 раза с мадридской командой выигрывал аксакал испанского тренерского цеха Луис Арагонес, который ушел из жизни в 2014 году.

Успех в матче со скромным "Алавесом" пришел к "Атлетико" лишь во втором тайме. Эта победа позволяет подопечным Диего Симеоне держаться на третьем месте чемпионата Испании с отставанием от "Барселоны" и "Реала" в 10 очков. "Атлетико" опережает "Севилью" на четыре очка. До завершения сезона в Ла Лиге осталось провести шесть полных туров.

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