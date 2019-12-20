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Перепутал голову с мячом: игрок "Порту" нокаутировал соперника ударом с ноги в голову

20 декабря, 18:52

Пострадавший покинул поле на носилках, а провинившемуся игроку выписали только желтую карточку

Зе Луиш

Зе Луиш / Фото: Getty Images

Нападающий "Порту" Зе Луиш грубо нарушил правила в матче 1/8 финала Кубка Португалии с "Санта-Кларой". В середине первого тайма Зе Луиш случайно нокаутировал полузащитника "Санта-Клары" Нене ударом ноги в голову, когда пытался пробить по мячу.

По итогам эпизода форвард "Порту" получил желтую карточку. Нене не смог продолжить встречу – его унесли с поля на носилках. Пострадавшему сделали томографию, но о состоянии футболиста не сообщается.

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Матч завершился победой "Порту" со счетом 1:0. Автором единственного гола стал хавбек "драконов" Сея Накадзима, отправивший мяч в ворота соперника на 29-й минуте.

Ранее мы писали, что жесточайший фол от футболиста спровоцировал массовое побоище в Аргентине. Лукас Торрес намеренно пошел в соперника двумя ногами.

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А лучший новичок чемпионата Бельгии получил жуткую травму ноги. 18-летний футболист "Андерлехта" надолго угодил в клубный лазарет.

Напомним, что в начале ноября игрок "Эвертона" Андре Гомеш получил ужасный перелом ноги в матче против "Тоттенхэма". В результате столкновения с соперниками голеностопный сустав Гомеша вывернулся в неестественное страшное положение.

Жуткий фол в чемпионате Украины:

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травма футболист нокаут Порту Кубок Португалии

Источник: Championat.ru

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