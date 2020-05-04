Перепутали сезоны: в интернет-магазине по ошибке появилась новая форма "Манчестер Сити"

Приостановка футбольного сезона внесла сумятицу не только в мир спорта. Забавная ошибка вышла у интернет-магазина производителя спортивной формы. Фирма, которая обеспечивает обмундированием "Манчестер Сити", ошибочно начала продавать форму, предназначенную уже на следующий сезон – 2020/2021. К слову, у Зинченко одним конкурентом в "Манчестер Сити" станет меньше.

"Глюк" случился у американского представителя фирмы. Вскоре после обнаружения ошибки форму нового дизайна убрали из интернет-магазина, однако ее успели запомнить. Так, детскую футболку-реплику "Манчестер Сити" можно было приобрести в США за 70 долларов. Главным новшеством оказались "трещины" на традиционном голубом фоне английского клуба. Дизайн "мозаики" сейчас популярен и в искусстве.

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После 29 туров в чемпионате Англии "МанСити" занимает второе место, безнадежно отставая от "Ливерпуля" и на четыре очка опережая "Лестер" при одной игре в запасе.

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