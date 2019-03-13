"Пересу пришлось стать перед Зиданом на колени": подробности сенсационного возвращения тренера в "Реал"

ZZ Top вновь в "Реале" и со списком игроков на 300 миллионов евро готов вернуть мадридцам трон

Зинедин Зидан снова в "Реале". Фото: AFP

"Пересу пришлось стать перед Зиданом на колени": подробности сенсационного возвращения тренера в "Реал" Кинзерский Эдуард //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8ba/be2/5c88babe27626.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8ba/be2/5c88babe27626.jpg 2019-03-13T10:10:00+02:00 Футбол ZZ Top вновь в "Реале" и со списком игроков на 300 миллионов евро готов вернуть мадридцам трон

Зинедин Зидан вновь возглавил мадридский "Реал". Который тренировал с января 2016-го по май-2018, за два с половиной сезона успев выиграть 9 трофеев, в том числе трижды Лигу чемпионов. А за 9 месяцев без него команда, лишившаяся и своего лидера Криштиану Роналду, посыпалась: под руководством Хулена Лопетенги "Реал" провалил старт в Ла Лиге (набирали меньше 50% очков!), а потом, уже с Сантьяго Солари, вылетел и из Кубка Короля, и из Лиги чемпионов.

Контракт француза – до 30 июня 2022-го, зарплата – 16 миллионов евро в год. А на летний "шопинг" новых игроков Зидану пообещали 300 миллионов евро. Главные цели Зизу – парочка из "Челси". Атакующий маэстро Эден Азар ("Реал" уже отправил в Лондон официальный запрос с цифрой 100 млн фунтов) и опорник Н`Голо Канте. Кроме того, в списке нового-старого коуча "сливочных" – Погба, Мане, Лукас Моура и Мбаппе. Одним из требований Зидана, предъявленных боссу "галактикос" Пересу было сохранение в команде Марсело, которого уже готовы были отпустить в "Ювентус".

"Не думаю, что президент сразу убедил его вернуться. Пересу пришлось стать на колени и наобещать многое. Поэтому тренер будет иметь небывалую силу в "Реале", – выразил свое мнение экс-партнер Зидана по сборной Франции Кристоф Дюгарри.

Как заявил Флорентино Перес, когда неделю назад, сразу после 1:4 в Лиге чемпионов от "Аякса", он сделал предложение Зидану, тот незамедлительно ответил согласием. Это подтвердил и сам тренер: "Нет, я не раздумывал. Увидев, что он звонит, понимал, что отвечу согласием. Я отдохнул. Начну работу уже завтра, чтобы вернуть "Реал" на то место, которое он заслуживает".

Кстати, Зидан и его предшественник Солари когда-то вместе играли за "Реал" – аргентинец 21 раз выходил на замену вместо Зизу, Зинедин же заменял Солари лишь однажды. И вот – вторая замена.

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АВТОР: Кинзерский Эдуард Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.