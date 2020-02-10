Пережеванная серия "Бенфики": как "Драконы" добили соперника Шахтера в португальском класико

Пицци и Бруно Лаге / Фото: Reuters

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В 20 туре чемпионата Португалии соперник "Шахтера" по Лиги Европы "Бенфика" в национальном класико уступила "Порту" – 2:3 и прервала впечатляющую беспроигрышную серию. "Орлы" не оступались с пятого ноября – на протяжении 17 матчей! А в чемпионате Португалии лиссабонская команда не проигрывала с августа. Ранее мы писали, что капитан "Бенфики" не сыграет с "Шахтером" в Лиге Европы из-за травмы.

"Порту" Сержиу Консейсауперед этим туром отставала от действующего чемпиона страны, "Бенфики", на семь очков. В национальном первенстве в этом сезоне лиссабонцы до встречи на "Драгау" выиграли все матчи, кроме одного. В третьем туре еще в августе они уступили на своем поле все тому же "Порту" со счетом 0:2. И вот не смогли взять реванш без малого полгода спустя к огромной радости болельщиков "Драконов".

Интересно, что все пять мячей были забиты в первые 50 минут встречи, после чего португальские гранды лишь щекотали нервы своих соперников. У "Бенфики" дубль на счету Винисиуса. "Орлы" владели небольшим территориальным преимуществом – 53% на 47%, но подопечные Бруно Лаге реже "Порту" били по воротам – 9 ударов против 17.

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Болельщики "Бенфики" / Фото: Reuters

"Порту" — "Бенфика" — 3:2

Голы: Оливейра (10), Теллес (38, с пенальти), Диаш (44, автогол) — Винисиус (18, 50)

"Бенфика": Влаходимос, Гримальдо, Ферро, Диаш, Алмейда (Соуза, 85), Чикиньо, Таарабт (Сеферович, 66), Вайгль (Самарис, 76), Пицци, Винисиус, Силва.

Напомним, что первый матч 1/16 Лиги Европы между "Шахтером" и "Бенфикой" состоится 20 февраля в Харькове – билеты уже в продаже. Ответный поединок – 27 февраля в Лиссабоне.

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