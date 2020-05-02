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Пережил кому и вылечился от коронавируса: французский футболист покинул отделение реанимации

2 мая, 10:54

Максим Перепелица

Жуниор Самбия в скором времени сможет приступить к тренировкам

Полузащитник "Монпелье" Жуниор Самбия покинул отделение реанимации. Напомним, футболист был госпитализирован с коронавирусом. Здоровье хавбека резко ухудшилось, врачам пришлось ввести его в состояние искусственной комы. Позже врачи перестали использовать аппарат жизнеобеспечения, Самбия начал дышать самостоятельно.

"Все так счастливы, что тебе стало лучше! Надеемся вскоре увидеть тебя на поле", — написал "Монпелье" в Twitter.

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В сезоне-2019/2020 Самбия принял участие в 22 матчах за "Монпелье" во всех турнирах, забил мяч и отдал одну результативную передачу.

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Кстати, футболист "ПСЖ" получит медаль чемпиона Франции за одну сыгранную минуту. Испанский футболист в начале сезона был отдан в аренду в другую команду, но успел отыграть в одном матче.

Ранее мы сообщали, что основной телевещатель разорвал контракт с французской лигой – клубы потеряли огромные деньги.

Смотрите, как "Лион" переиграл "Ювентус" в Лиге чемпионов

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чемпионат Франции коронавирус Монпелье Жуниор Самбия

Источник: Сегодня|Спорт

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