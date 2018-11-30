Перспективы Лунина и топ-битва неудачников: анонс 14-го тура чемпионата Испании

Матчи 14-го тура чемпионата Испании по футболу растянутся на четыре дня, начиная с пятницы. Украинских болельщиков больше всего интересует, сыграет ли Андрей Лунин в матче "Вальядолид" – "Леганес" в субботу. Сначала была информация из Испании о том, что основной вратарь "Леганеса" Иван Куэльяр травмирован, сегодня же стало известно, что он вернулся к тренировкам в общей группе. Что решит тренер, никто не знает.

Если же говорить о больших клубах, то наибольшую привлекательность имеет матч "Реала" и "Валенсии". Хотя мадридцы занимают сейчас в турнирной таблице 6-е место, а левантийцы – и вовсе 11-е, это две очень мощные команды с качественным подбором исполнителей.

А с точки зрения битвы лидеров особняком стоит воскресный матч: "Алавес" (4-е место) – "Севилья" (1-е). Хозяева могли бы быть и выше, но неделю назад им нанес поражение "Леганес" (17-е место в таблице), ворота которого насухо отстоял как раз наш Лунин (1:0).

Пятница, 30 ноября

22:00 "Райо Вальекано" – "Эйбар"

Суббота, 1 декабря

14:00 "Сельта" – "Уэска"

17:15 "Вальядолид" – "Леганес"

19:30 "Хетафе" – "Эспаньол"

21:45 "Реал" – "Валенсия"

Воскресенье, 2 декабря

13:00 "Бетис" – "Реал Сосьедад"

17:15 "Жирона" – "Атлетико"

19:00 "Барселона" – "Вильярреал"

21:45 "Алавес" – "Севилья"

Понедельник, 3 декабря

22:00 "Леванте" – "Атлетик"

Турнирная таблица чемпионата Испании

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 СЕВИЛЬЯ 13 8 2 3 25-14 26 2 БАРСЕЛОНА 13 7 4 2 35-19 25 3 АТЛЕТИКО 13 6 6 1 17-9 24 4 АЛАВЕС 13 7 2 4 17-13 23 5 ЭСПАНЬОЛ 13 6 3 4 17-13 21 6 РЕАЛ 13 6 2 5 20-19 20 7 ЖИРОНА 13 5 5 3 16-15 20 8 РЕАЛ СОСЬЕДАД 13 5 4 4 17-15 19 9 ЛЕВАНТЕ 13 5 3 5 20-21 18 10 ЭЙБАР 13 5 3 5 15-18 18 11 ВАЛЕНСИЯ 13 3 8 2 11-9 17 12 ХЕТАФЕ 13 4 5 4 12-11 17 13 ВАЛЬЯДОЛИД 13 4 5 4 9-10 17 14 БЕТИС 13 4 4 5 13-17 16 15 СЕЛЬТА 13 3 5 5 23-22 14 16 ВИЛЬЯРРЕАЛ 13 3 5 5 13-14 14 17 ЛЕГАНЕС 13 3 4 6 10-16 13 18 АТЛЕТИК 13 1 8 4 14-20 11 19 РАЙО ВАЛЬЕКАНО 13 1 4 8 14-28 7 20 УЭСКА 13 1 4 8 12-27 7

Тем временем английская The Times уверяет, что ФИФА готовит новые ограничения для клубов на количество футболистов, которых можно будет отдавать в аренду в другие команды. Поправки должны вступить в силу с сезона-2020/2021.