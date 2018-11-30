Перспективы Лунина и топ-битва неудачников: анонс 14-го тура чемпионата Испании
Горячие точки Ла Лиги: "Алавес" примет "Севилью", а "Реал" сыграет с "Валенсией"
Матчи 14-го тура чемпионата Испании по футболу растянутся на четыре дня, начиная с пятницы. Украинских болельщиков больше всего интересует, сыграет ли Андрей Лунин в матче "Вальядолид" – "Леганес" в субботу. Сначала была информация из Испании о том, что основной вратарь "Леганеса" Иван Куэльяр травмирован, сегодня же стало известно, что он вернулся к тренировкам в общей группе. Что решит тренер, никто не знает.
Если же говорить о больших клубах, то наибольшую привлекательность имеет матч "Реала" и "Валенсии". Хотя мадридцы занимают сейчас в турнирной таблице 6-е место, а левантийцы – и вовсе 11-е, это две очень мощные команды с качественным подбором исполнителей.
А с точки зрения битвы лидеров особняком стоит воскресный матч: "Алавес" (4-е место) – "Севилья" (1-е). Хозяева могли бы быть и выше, но неделю назад им нанес поражение "Леганес" (17-е место в таблице), ворота которого насухо отстоял как раз наш Лунин (1:0).
Пятница, 30 ноября
22:00 "Райо Вальекано" – "Эйбар"
Суббота, 1 декабря
14:00 "Сельта" – "Уэска"
17:15 "Вальядолид" – "Леганес"
19:30 "Хетафе" – "Эспаньол"
21:45 "Реал" – "Валенсия"
Воскресенье, 2 декабря
13:00 "Бетис" – "Реал Сосьедад"
17:15 "Жирона" – "Атлетико"
19:00 "Барселона" – "Вильярреал"
21:45 "Алавес" – "Севилья"
Понедельник, 3 декабря
22:00 "Леванте" – "Атлетик"
Турнирная таблица чемпионата Испании
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|СЕВИЛЬЯ
|13
|8
|2
|3
|25-14
|26
|2
|БАРСЕЛОНА
|13
|7
|4
|2
|35-19
|25
|3
|АТЛЕТИКО
|13
|6
|6
|1
|17-9
|24
|4
|АЛАВЕС
|13
|7
|2
|4
|17-13
|23
|5
|ЭСПАНЬОЛ
|13
|6
|3
|4
|17-13
|21
|6
|РЕАЛ
|13
|6
|2
|5
|20-19
|20
|7
|ЖИРОНА
|13
|5
|5
|3
|16-15
|20
|8
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|13
|5
|4
|4
|17-15
|19
|9
|ЛЕВАНТЕ
|13
|5
|3
|5
|20-21
|18
|10
|ЭЙБАР
|13
|5
|3
|5
|15-18
|18
|11
|ВАЛЕНСИЯ
|13
|3
|8
|2
|11-9
|17
|12
|ХЕТАФЕ
|13
|4
|5
|4
|12-11
|17
|13
|ВАЛЬЯДОЛИД
|13
|4
|5
|4
|9-10
|17
|14
|БЕТИС
|13
|4
|4
|5
|13-17
|16
|15
|СЕЛЬТА
|13
|3
|5
|5
|23-22
|14
|16
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|13
|3
|5
|5
|13-14
|14
|17
|ЛЕГАНЕС
|13
|3
|4
|6
|10-16
|13
|18
|АТЛЕТИК
|13
|1
|8
|4
|14-20
|11
|19
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|13
|1
|4
|8
|14-28
|7
|20
|УЭСКА
|13
|1
|4
|8
|12-27
|7
Тем временем английская The Times уверяет, что ФИФА готовит новые ограничения для клубов на количество футболистов, которых можно будет отдавать в аренду в другие команды. Поправки должны вступить в силу с сезона-2020/2021.
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