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Первая дисквалификация Фонсеки в Италии: экс-тренеру "Шахтера" досталось за споры с судьей

8 октября, 22:36

Португальский коуч "Ромы" пропустит ближайшие матчи Серии А против "Сампдории" и "Милана"

Атака Фонсеки на арбитра

Атака Фонсеки на арбитра / Фото: Getty Images

Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека дисквалифицирован на два тура Серии А. По окончании недавней игры с "Кальяри" (1:1) португалец получил красную карточку за споры с арбитром Давиде Массой по поводу отмененного в добавленное время гола форварда Николы Калинича. Напомним, ранее была названа зарплата экс-тренера "Шахтера" в "Роме": она в 10 раз меньше, чем у Роналду.

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Итальянская футбольная лига наложила на португальца Паулу Фонсеку двухматчевую дисквалификацию за оскорбление судьи поединка с "Кальяри". Таким образом, главный тренер "волков" не сможет руководить своей командой со скамейки в ближайших играх против "Сампдории" и "Милана".

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Кроме того, "Рома" должна выплатить штраф в размере 15 тысяч евро за пребывание на скамейке запасных тренера по физподготовке, который не имел права находиться там, а после матча поаплодировал перед лицом арбитра Давиде Массы в саркастичной манере.

Смотрите, как "Рома" Фонсеки играла с "Аталантой" Малиновского

Как мы писали ранее, Шевченко сделал жесткое заявление о работе в "Милане": теперь все вопросы отпали. Обладатель "Золотого мяча" отказался возглавить клуб из Италии, решив полностью сосредоточиться на сборной Украины.

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Источник: Football Italia

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