Первая лига возвращается: прямые видеотрансляции всех матчей первого тура после карантина

Смотрите все матчи 20-го тура Первой лиги в прямом эфире на нашем сайте

Сегодня возобновляется Первая лига Украины. Турнир привлекает внимание не меньше, чем элитный дивизион, ведь борьбу за победу в первенстве и путевки в Премьер-лигу ведут сразу восемь клубов! При этом, возвращение Первой лиги было многострадальным. Долгое время команды не могли договориться с руководством Профессиональной футбольной лиге о возобновлении сезона в связи с пандемией коронавируса, плетя свои закулисные интриги.

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Только после того, как клубы Премьер-лиги пригрозили, что не примут к себе команды, которые не хотят завоевать путевки по спортивному принципу, представителям Первой лиги пришлось договариваться о продолжении турнира.

Правда, возобновление Первой лиги не обошлось без проблем. Накануне коронавирус обнаружили в составах трех клубов – "Рухе", "Балканах" и "Волыни". В связи с этим три матча 20-го тура были перенесены. "Балканы" с "Черкащиной", а также "Волынь" с "Черноморцем" встретятся 25 июня, а поединок "Руха" с "Агробизнесом" состоится 7 июля.

Расписание матчей 20-го тура Первой лиги и прямые трансляции матчей:

Среда, 24 июня

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16:00 "Ингулец" – "Горняк-Спорт"

Букмекеры: 1.25 – 5.20 – 8.50

16:00 "Николаев" – "Прикарпатье"

Букмекеры: 2.45 – 3.00 – 2.70

18:00 "Кремень" – "Минай"

Букмекеры: 7.90 – 4.70 – 1.30

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19:00 "Оболонь-Бровар" – "Авангард"

Букмекеры: 1.36 – 4.00 – 8.10

19:25 "Металлист 1925" – ГФК "Металлург"

Букмекеры: 1.27 – 4.90 – 8.90

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Четверг, 25 июня

17:00 "Балканы" – "Черкащина"

19:00 "Черноморец" – "Волынь"

Букмекеры: 3.60 – 3.30 – 1.90

ТВ: Футбол 1, Oll.tv (в подписке)

Турнирная таблица Первой лиги:

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