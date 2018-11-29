Первая победа "Локомотива": обзор матча с "Галатасараем"

В поединке пятого тура группового этапа Лиги чемпионов московский "Локомотив" на своем поле обыграл стамбульский "Галатасарай" – 2:0. На 43-й минуте Райан Донк отправил мяч в собственные ворота, а на 54-й гол забил Владислав Игнатьев. Это первая победа "Локомотива" в нынешнем турнире, тем не менее клуб остался на последнем месте в турнирной таблице. Хотя и повысил свои шансы выйти в 1/16 финала Лиги Европы.

В плей-офф Лиги чемпионов с этой группы уже пробились "Порту" и "Шальке".

Положение команд в группе D:

N Команда И В Н П М О 1 ПОРТУ ПОРТУ 5 4 1 0 12-4 13 2 ШАЛЬКЕ ШАЛЬКЕ 5 2 2 1 5-4 8 3 ГАЛАТАСАРАЙ ГАЛАТАСАРАЙ 5 1 1 3 3-5 4 4 ЛОКОМОТИВ ЛОКОМОТИВ 5 1 0 4 4-11 3

11 декабря: "Шальке" – "Локомотив", "Галатасарай" – "Порту"

"Локомотив" – "Галатасарай": обзор первого тайма

"Локомотив" – "Галатасарай": обзор второго тайма

Напомним, что "Шахтер" в ярком поединке в Германии обыграл "Хоффенхайм" и сохранил шансы на плей-офф Лиги чемпионов. Для этого в Украине нужно обыграть французский "Лион" в последнем туре.