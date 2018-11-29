Первая победа "Локомотива": обзор матча с "Галатасараем"
Московский клуб остался на последнем месте в турнирной таблице
В поединке пятого тура группового этапа Лиги чемпионов московский "Локомотив" на своем поле обыграл стамбульский "Галатасарай" – 2:0. На 43-й минуте Райан Донк отправил мяч в собственные ворота, а на 54-й гол забил Владислав Игнатьев. Это первая победа "Локомотива" в нынешнем турнире, тем не менее клуб остался на последнем месте в турнирной таблице. Хотя и повысил свои шансы выйти в 1/16 финала Лиги Европы.
В плей-офф Лиги чемпионов с этой группы уже пробились "Порту" и "Шальке".
Положение команд в группе D:
|N
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ПОРТУ
|5
|4
|1
|0
|12-4
|13
|2
|ШАЛЬКЕ
|5
|2
|2
|1
|5-4
|8
|3
|ГАЛАТАСАРАЙ
|5
|1
|1
|3
|3-5
|4
|4
|ЛОКОМОТИВ
|5
|1
|0
|4
|4-11
|3
11 декабря: "Шальке" – "Локомотив", "Галатасарай" – "Порту"
"Локомотив" – "Галатасарай": обзор первого тайма
"Локомотив" – "Галатасарай": обзор второго тайма
Напомним, что "Шахтер" в ярком поединке в Германии обыграл "Хоффенхайм" и сохранил шансы на плей-офф Лиги чемпионов. Для этого в Украине нужно обыграть французский "Лион" в последнем туре.
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